Las tareas pendientes del FAS

FAS tuvo una noche gris. Le llovió sobre mojado y fueron expuestas sus debilidades en el inicio del torneo pero el tiempo le juega a su favor. Todavía hay margen de error y, como dijo el técnico Jorge Rodríguez, esto apenas empieza para los santanecos.



Metapán fue mejor. No solo lo superó en todas las líneas sino que además evidenció que el nuevo proyecto tigrillo todavía tiene camino por recorrer. Tras unos primeros minutos a buen ritmo, el equipo se apagó y no se encontró. Mostró debilidades por las bandas y el mediocampo no tuvo respuestas, menos después del 3-1 en contra.



El sábado el equipo tigrillo se medirá en el Quiteño al Sonsonate, otro que viene de recibir goles en el debut. El estratega santaneco sabe que hay que mejorar, que el rival fue mejor y que el torneo comenzó con pie izquierdo.

#LMF | "Uno lamenta porque veníamos con la mentalidad de sacar un buen resultado". Las declaraciones de Jorge Rodríguez luego del partido @elgraficionado pic.twitter.com/c3OBBCDNqy — Josué Valiente Rendón (@JosueValiente47) October 11, 2020

"Jugamos un partido que no queríamos perder. Tuvimos un resultado en base a lo que mostramos en la cancha y el rival nos superó", mencionó Rodríguez respecto a las pocas excusas que hay que poner tras un mal arranque.



El Zarco fue más allá y consideró que fueron momentos claves en los que se falló y con los que se debe mejorar si quieren llegar en buena forma al encuentro con los cocoteros. "Fuero momentos puntuales. No supimos mantener la tranquilidad después del gol ni supimos manejar el partido. Después Metapán, por sus virtudes, aprovechó y nos ganó bien".



"Nos queda pendiente la materia. No hicimos un buen partido", agregó el DT. Mencionó también que físicamente "cuando el rival te supera con el balón hace que tu equipo se vea mal en lo físico. Hay que darnos cuenta que solo es el comienzo porque el campeonato continúa", mencionó.



Para Jorge, el rendimiento del equipo "deja muchas dudas". El técnico mencionó que hay que seguir trabajando para cambiar la imagen que el equipo dejó en Metapán tras las altas expectativas, una vez más, que genera el cuadro santaneco.



Dentro de lo bueno está la vuelta al gol de Raúl Peñaranda. El delantero colombiano se reencontró luego de no anotar desde la jornada dos del torneo pasado ante Santa Tecla. Al respecto, Rodríguez mencionó que "en equipo no fuimos capaces de superar al rival pero estamos contentos porque Raúl vuelve a encontrar el gol. No nos sirvió para un buen resultado pero hay que seguir trabajando, para que cuando Areco esté bien siga peleando, junto con Perea que también se integrará al equipo".



Jorge Rodríguez sentenció: "Todas las líneas tienen que mejorar. Necesitamos mejorar porque no fuimos capaces de generar gol y fue poco lo que generamos. No fuimos solventes en defensa, lo que significa que en la media cancha no tuvimos el control del partido".

#LMF | Declaraciones de Andrés Flores Jaco luego de la primera derrota de FAS @elgraficionado. pic.twitter.com/BPnmy1dlOy — Josué Valiente Rendón (@JosueValiente47) October 11, 2020



Por su parte el lateral Andrés Flores Jaco, que debutó con FAS, dijo que la frustración es evidente tras iniciar mal. "La derrota no gusta a ningún jugador ni al aficionado. Hay que dar la cara ahora porque seguimos trabajando. Esto no termina acá para nosotros