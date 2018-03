Las razones por las cuales Seri no fichó por el Barcelona

Ahora se conocen las razones por la cual el Barcelona nunca logró fichar al jugador Michael Seri y todo parece apuntar que fue gracias a presidente de los culés, Josep Bartomeu, quien se negó y evitó por completo que el contrato prosiguiera.

De esta forma lo afirma el presidente de Niza, Jean Pierre Rivere, quien aseguró que recibió una llamada directa por parte de Bartomeu donde le expresó su decisión de ya no fichar a Seri.

Según Rivere los documentos ya se encontraban listos y solo hacía falta la firma para que todo quedara en perfecto orden, pero de la noche a la mañana nada se concretó.

"Julien Fournier, director general del club, me llamó temprano el miércoles (23 de agosto), a eso de las 9 de la mañana y me dijo: Jean-Pierre, no entiendo nada, he recibido una llamada del Barcelona y me dicen que paran el tema de Seri. Por la tarde, Bartomeu me llamó, un poco avergonzado, y me dijo: es la primera vez que nos pasa. Nuestros técnicos decidieron no fichar a Seri, pero no es un problema de dinero", manifestó, Jean Pierre.

El contrato estaba pacto por la suma de 40 millones de euros (47.5 millones de dólares), según comentó Rivere, quien dijo quedó consternado con esta mal jugada que Bartomeu le aplicó a su jugador: "Me pongo en su lugar: era su sueño ir al Barcelona y luego se rompe. Se quedó en el aire", comentó.