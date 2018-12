Las primeras palabras de Tamacas tras fichar por el Luqueño de Paraguay

En diciembre de 2016 se manejó la posibilidad de que Bryan Tamacas podría jugar en Uruguay, tras la recomendación de Gastón Fernández, agente de Sebastián "Loco" Abreu. No se concretó. Dos años después, sí. Jugará con el Club Sportivo Luqueño de la Primera División de Paraguay. Firmó precontrato por un año y llega como agente libre.

La noticia se hizo oficial este sábado por medio del equipo Santa Tecla FC. Tamacas termina contrato este mes y confirmó a EL GRÁFICO que firmó su precontrato hace dos días.

"Por medio de mi representante Carlos Torres conocí que jugaré en el fútbol paraguayo Sportivo Luqueño. Tuvo un acercamiento este mes con un club colombiano pero no se dio. Esta semana envió mi perfil al Sportivo Luqueño y les pareció. Todo fue rápido, hablé con el presidente de Santa Tecla, Guillermo Figueroa, y firmé hace dos días el precontrato. Quedé en presentarme el 2 o 3 de enero para jugar un año en ese club", comentó Tamacas.

Con los tecleños mencionó que finaliza contrato este torneo y llega al Luqueño como agente libre.

"Cuando no pude irme a Uruguay, me propuse salir. Era mi meta personal y todo se me fue dando, llegando a finales con Santa Tecla y recibiendo oportunidades con selección nacional. Estoy muy agradecido con Santa Tecla y la selección porque me ha servido de vitrina internacional. Quiero triunfar, dar mi máximo esfuerzo con el Sportivo Luqueño y si es posible renovar el próximo año con ellos o esperar otra oferta para mantenerme como legionario y seguir creciendo", agregó Tamacas.

Bryan agregó que se ha informado de su nuevo club con el entrenador Cristian Díaz y el preparador físico Gastón Ramondino así como con sus excompañeros paraguayos Lorenzo Frutos y Gustavo Guerreño.

"Ya me informé que el fútbol paraguayo es fuerte y competitivo. La próxima semana Sportivo Luqueño buscará su clasificación a la Copa Sudamericana, torneo internacional donde estuvo hace tres años. Ese club cuenta con una gran afición y es reconocido en Paraguay", dijo Tamacas.