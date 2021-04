Los partidos que marcaron la debacle de Carlos De los Cobos

El ya ex entrenador de la selección mayor Carlos de los Cobos tuvo un récord positivo en registro final como su segunda era como entrenador de la azul y blanco. El registro final del técnico mexicano fue de 15 victorias, dos empates y 7 derrotas (desde su regreso en 2018).

El entrenador mexicano tuvo cuatro encuentros cruciales que marcaron su debacle como técnico del conjunto salvadoreño. El Gráfico te trae un recuento de las tres derrotas que más pesaron en la era de los Cobos.



El Salvador vrs Bermudas



El Salvador sufrió una derrota dolorosa ante Bermudas el 16 de noviembre del 2018. La azul y blanco perdió 1-0 ante la selección caribeña, lo que le impidió clasificarse inmediatamente a la Copa Oro del 2019. El combinado nacional se fue directo a la liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf.



Posteriormente, El Salvador logró clasificarse a la Copa de Oro tras vencer a Jamaica 2-0 a los Reggae Boyz en el estadio Cuscatlán.





El Salvador vrs Honduras



Honduras eliminó a El Salvador de la Copa Oro 2019 tras golear a los cuscatlecos 0-4 en Los Ángeles. La derrota del 25 de junio del 2019 causó molestias en la afición salvadoreña, ya que los dirigidos por Carlos de los Cobos solo necesitaban un empate para pasar a los cuartos de final.



La goleada de los catrachos ante los salvadoreños permitió que la selección de Curazao ocupara el segundo cupo a la etapa de eliminación junto a los jamaicanos, que a la postre quedaron primeros.



Tras el encuentro, Carlos de los Cobos comentó sobre la falta de atacantes en su equipo. "Yo quisiera que tú me respondieras cuáles jugadores ofensivos. En El Salvador no tenemos un universo intenso de jugadores", dijo en la conferencia de prensa.





El Salvador vrs Republica Dominicana



El 10 de septiembre del 2019, el conjunto salvadoreño cayó 1-0 ante República Dominicana en el estadio Cibao de la ciudad caribeña de Santiago de los Caballeros. El encuentro fue la segunda exhibición de Liga de Naciones de CONCACAF para la azul y blanco.



La derrota colocó a El Salvador en el segundo puesto del grupo y catapultó a los salvadoreños a la Liga B. Además, el resultado permitió que Jamaica ganara el puesto de de la zona A.



Tras un encuentro en el que los dirigidos por Carlos de los Cobos mostraron poco fútbol, el 1-0 caló profundo en la afición, debido a que El Salvador venía de ganar los últimos cuatro encuentros ante el combinado dominicano.



El Salvador vrs Estados Unidos





En un partido amistoso, un combinado B derrotó 6-0 a El Salvador en el estadio Inter Miami.



Previo al encuentro ya se generaba polémica, ya que el partido se llevó a cabo fuera de una fecha FIFA, por lo que la azul y blanco no pudo contar con todos sus elementos legionarios.



ocho días después de la goleada, se reveló que algunos seleccionados salvadoreños convocados para el amistoso amenazaron con no jugar ante el combinado estadounidense por una inconformidad en el tema de los viáticos. Los detalles fueron expresados por Samuel Gálvez, presidente de la Primera división y Carlos Escobar, representante de Águila ante la liga mayor.



"El problema fue por los viáticos ofrecidos por la FESFUT a los jugadores y al final no se dio la cantidad ofrecida. Incluso hubo una amenaza de no jugar el partido por parte de los jugadores si no se cumplía lo prometido", aseguró el representante de Águila.