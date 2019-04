Las palabras de despedida de Cristian Díaz, extimonel del Tecla

Cristian Díaz cerró su ciclo con Santa Tecla. Todo fue rápido. Quería comunicarle al presidente desde el lunes por la noche de dos ofertas en el extranjero pero esa reunión se pospuso el martes por la mañana.

Con Díaz se marchan el preparador físico Gastón Ramondino y el preparador de porteros Sergio Migliaccio. Estos dos últimos, a petición de Díaz, colaborarán con el equipo para los juegos contra Jocoro y FAS.

Después quedará de entrenador interino Rodolfo Góchez, mientras el club busca un nuevo cuerpo técnico.

"Vivimos cosas mágicas con Santa Tecla, ganando una final y dejándolo en la final de Copa. Llegaron dos oportunidades que sobrevolaron nuestro futuro y destino. Meses atrás (septiembre y diciembre) también pudo darse la salida pero en aquel momento creímos que no era el momento", confesó el DT gaucho.

"Ahora hay opciones laborales y hablé con Guillermo Figueroa y su hermano Armando, quienes nos trajeron y confiaron en nosotros. Eso queda en el ámbito privado. Me fui a El Cafetalón para hablar con los futbolistas y compartirles la decisión. Fue un momento incómodo y tartamudeé", mencionó.

El ex timonel del campeón de Liga en El Salvador insistió en que "vivimos un año mágico, logrando ser campeones con el esfuerzo y trabajo encomiable de los jugadores, trabajo de la directiva, cuerpo técnico, médico, todos pusimos nuestro granito de arena para que hoy fuera mejor... Tuve un momento triste e incómodo con los futbolistas pero el cariño imperó, sabiendo que esto sigue y la vida continúa y que el título más importante que me llevo acá es la amistad".

Díaz aclaró que nunca se sintió condicionado por los resultados. "Los resultados no, lo hablamos en privado. Nosotros salimos campeones, dejamos al equipo en una final y en este momento estamos en zona de clasificación a cuartos. Aunque ha sido un torneo complejo estamos apoyados en la directiva y futbolistas. Les preguntaría al resto de los equipos si no quisieran estar como Santa Tecla. Hoy el equipo no está para ganar la Liga pero sí de conquistar la Copa".