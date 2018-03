Las mejores frases de "Mágico" González

Las redes recopilaron algunas de las frases más memorables de Jorge "Mágico" González. En su cumpleaños, te traemos algunas de las recordadas anecdotas con su particularidad forma de ser del mejor jugador salvadoreño de todos los tiempos:

"Soy un gran agradecido con Dios porque me ha hecho venirme sintiendo realizado con lo que he querido hacer: ser futbolista. Y ahora que ya no lo soy, igual me hace seguir siéndolo. Cuando estás activo en el fútbol a vos lo que te inspira y te mantiene es la afición, y la afición me sigue haciendo sentir futbolista"

"Yo no soy el que quiero ser, sino el que me hacen ser. Hay una química a la que no le hallo explicación. Hay una palabra que me evita meterme en palabrerías y en embrollos, y es carisma. Yo he sido una persona, futbolista, amigo, padre y ahora hasta abuelo con sus debilidades. Le doy gracias a Dios porque la gente crea que hay carisma en mí, y que de todos ellos también haya carisma hacia mí"

“Mi obsesión siempre fue pasarlo bien. Quise ser feliz sin pisotear a nadie”

“(Seré) un metido benigno en mí mismo, agradeciéndole a Dios a mi manera que me esté haciendo pasar un día con la normalidad más posible del mundo con mis seres queridos o no, pero sí, que me dé normalidad por favor para poder dar un poco de mí mismo al prójimo”, dijo el “Mágico”

"A la afición no le puedo pedir absolutamente nada. Simple y sencillamente que por favor no nos abandone al jugador de fútbol. En mi caso yo ya soy un aficionado más y soy alguien que no predico con el ejemplo porque voy a los estadios repentinamente, esporádicamente, no soy asiduo a ir, pero sí yo les pediría solo eso (a los jugadores), que por favor que lo tengan bien claro, que lo sepan y con humildad, con sencillez que se lo tomen y que traten y se den cuenta que ellos (la afición) son nuestro mantenimiento de nosotros los futbolistas"

“A un partido, no; pero a entrenamientos sí que me he presentado sin haberme acostado”

“Lo que pasa es que yo nunca me he considerado un ejemplo. A mí me gusta vivir la vida muy a mi manera”

“A mí no me gustan los homenajes. No me gusta el protagonismo”.

“De vez en cuando llegaba un minutito o dos tarde a los entrenos… Pero a fin de temporada eso lo mejoré”

“La honestidad es muy fundamental para un deportista”.

“Reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre”.

“Necesito pocas cosas para vivir, principalmente, salud. Sencillez."

“La noche me alucina. Además, se lo recomiendo a todo el mundo, aunque también hay que hacer cosas durante el día”.

“Maradona puede ser rechoncho, pero era un superdotado. Fue el más grande, junto a Johan Cruyff y su Naranja Mecánica. Fueron mis ídolos”.

“En mi país, los futbolistas salimos de los terrenos baldíos, de las canchitas, y de repente vienes a Europa… Es como ir a la universidad sin antes pasar por la escuela”.

“Necesito pocas cosas para vivir, principalmente, salud. Sencillez."

“Si hubiera nacido en Brasil, habría sido un jugador más importante. Lo que ocurre es que yo soy demasiado feliz por ser salvadoreño y no lo cambio por nada”

“El primer año en España casi no gané dinero, lo perdí todo en multas. Y como no me interesaba el dinero, no me preocupaba. Después aprendí”.

“Es cierto, jugué mal a propósito el día que me vinieron a ver los de Atalanta. No quería irme, estaba muy bien en Cádiz”.

“Cuando yo vine a España ni fumaba ni bebía alcohol. Ahora no es que sea un borracho ni un fumador empedernido, pero antes ni lo probaba”.

“Mi obsesión siempre fue pasarlo bien. Quise ser feliz sin pisotear a nadie”

“Hay tres que yo tengo catalogados como mis goles bonitos; uno al Barcelona, otro al Racing, y otro al Valencia. Alba, el portero del Racing, me felicitó”.

“Yo iba para el Atlético Madrid, pero algo pasó. Entonces surgió la opción Cádiz, que estaba en Segunda División. Me preguntaron y yo dije “Sí, probemos”.

“Yo me debo a los niños. Por eso, no quiero que piensen que el camino que yo anduve es bueno”.

“Ni los entrenadores ni los directivos ni mis compañeros ni los aficionados. La persona que me ha tenido más paciencia en toda la vida he sido yo mismo”.

“Leo Messi es el mejor futbolista del mundo. Es increíble, da gusto verlo. Me da pena que algunos me quieran comparar con él”.

“Acá me decían Mago, allá Mágico. Mago es el hombre, mágico es lo que el hombre hace… Eso me explicaron, nunca lo entendí bien”

“Hay tres que yo tengo catalogados como mis goles bonitos; uno al Barcelona, otro al Racing, y otro al Valencia. Alba, el portero del Racing, me felicitó”.

“No entiendo cómo la gente puede creer que me dormía en los entretiempos. No sé quién es el genio que lo inventa”.

“Yo he respetado mucho al fútbol, al que no he respetado es a mí mismo”.

“Fumaba lo normal, sólo cuando me tomaba alguna copa, un par de cigarrillos…”

“Leo Messi es el mejor futbolista del mundo. Es increíble, da gusto verlo. Me da pena que algunos me quieran comparar con él”.

“Me gusta ver el fútbol sin audio, lo complemento con música. Es mi forma de disfrutarlo. No es que no respete a los comentaristas”.

“Entre Maradona y Pelé me quedo con Diego, porque es de mi época y lo pude ver más. Quizás mi padre habría elegido a Pelé”.

“El Paris Saint Germain ponía un millón de dólares al Cádiz para llevarme, pero al final no se hizo”

“Sé que soy un irresponsable y un mal profesional, y puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida, pero así era yo… Era un dejado, era una cosa más fuerte que vos… Siempre llegaba de último, llegaba tarde. Quería ser disciplinado, pero no podía”.

“Hay que pensar con positivitez”.

“No me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera no sería yo. Sólo juego por divertirme”.

“Los genios no se consideran genios. ¿Me entendés?

“El Paris Saint Germain ponía un millón de dólares al Cádiz para llevarme, pero al final no se hizo”

Reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. Sé que soy un irresponsable y un mal profesional, y puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo una tontería en el coco: no me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera no sería yo. Sólo juego por divertirme.

En el fútbol juega la fuerza, la inteligencia y la picardía sana del jugador.

Respeté al fútbol pero no me respeté a mí.

Maradona fue el más grande, junto a Johan Cruyff y su "Naranja Mecánica". Fueron mis ídolos. Para mí, en cambio, el fútbol fue una forma de pasársela bien y disfrutar.

Quiero agradecer a las personas que han hecho posible que pueda tener el gustazo de quitarme el sombrero ante esta noble afición por esa década que me consintió, perdonó y tal vez me admiró.

Mi obsesión fue ser feliz sin pisar a nadie.

He tragado fútbol desde siempre.