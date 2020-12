Las máximas artilleras de la primera femenina están listas para el clásico FAS- Alianza 

La delantera de Alianza Brenda Cerén y la atacante de FAS Paola Calderón dijeron sentirse motivadas para el clásico nacional femenil entre FAS y Alianza el próximo 5 de diciembre en el estadio Óscar Quiteño.El partido es el más esperado de lo que va del Apertura 2020, pues ambos conjuntos están invictos en el torneo.

Paola Calderón se mostró entusiasmada para enfrentar a Alianza Woman, pues sabe lo importante del encuentro y los puntos que se disputarán en la jornada cuatro de la segunda vuelta. La atacante tigrilla cuenta con 20 goles en la tabla de goleo y se posiciona en segundo lugar de las máximas anotadoras de la competición.

“Será un encuentro muy bonito, los dos equipos estamos bien. Los dos equipos venimos bien, va a ser un encuentro muy disputado. Se trata del clásico del fútbol femenino del país.Estamos motivadas y primero dios podamos conseguir un buen resultado”, acotó Calderón.

Por su parte, Brenda Cerén logró alcanzar 22 goles al anotarle siete al Jocoro en la jornada pasada. Con dichos tantos se logró ubicar en primer lugar de goleo de la primera femenina. La delantera alba no quiere dejar escapar los puntos contra FAS.

“Nosotras también vamos a salir a buscar los tres puntos. La clave va ser la concentración, no desordenarse a la hora de marcar y aprovechar también las oportunidades que logremos en ataque”, indicó Brenda Cerén.

La jugadora paquiderma, Brenda Cerén sorprendió con 10 goles en dos encuentros para el equipo albo en la fecha cinco y seis de la primera ronda.Tres jornadas después marcaría su máxima cifra de goles en su carrera, 7 goles.

“Encontrar mi ritmo de nuevo ha sido bastante difícil hasta ahora, debido al parón de la pandemia. Creo que aún me está costando y no estoy al ritmo que yo esperaría estar. Pero las cosas ya se están balanceando y estoy anotando un poco más y eso para mi es muy importante, pues quiero ayudar con goles a mi equipo”, aseguró Cerén.

Por el bando de FAS, Paola Calderón consiguió una seguidilla de 7 partidos consecutivos anotando para FAS en este Apertura 2020, en dicha racha consiguió 15 tantos para el conjunto santaneco.

“Me siento contenta y satisfecha por poder estar aportando al equipo. Estamos enfocadas en un mismo objetivo como familia. Creo que los premios individuales son lo de menos, indispensablemente de la persona que anote el gol, se trata de la misma alegría para el equipo”, expresó la goleadora de FAS.

A pesar de tener una férrea competencia en la estadísticas de goleadoras del torneo, ambas delanteras mantienen una buena relación. Calderón y Cerén coincidieron en diferentes procesos de selección mayor. La atacante de Alianza Woman comentó que no pierden comunicación entre delanteras.

“Con Pao mantenemos una relación muy bonita. Siempre le he dicho que es una gran jugadora y la verdad que me alegro saber que ella está cosechando éxitos muy importantes en su carrera. La admiro mucho y me alegro mucho que está explotando el talento que dios le ha regalado. aseguró Brenda Cerén.

Se espera que la próxima jornada del apertura 2020 de la primera femenina deje un gran duelo entre tigrillas y paquidermas. El encuentro se realizará en el Óscar Quiteño de Santa Ana a las 2.00 P.M.