Las locuras de Marcelo para conquistar a Clarice Alves

Marcelo Vieira Da Silva, jugador del Real Madrid, reveló una divertida anécdota sobre cómo fue que logró conquistar a su esposa, Clarice Alves, con la que tiene dos hijos.

El jugador merengue confesó que Clarise es la hermana menor de unos de sus mejores amigos (Caio Alves) y comentó que su única meta era poder conquistarla, por lo que siempre le decía que "sí" a todo lo que ella le pedía.

"Jugaba en Fluminense con Caio, él era el capitán y yo, como quería conquistar a su hermana, le decía: Lo que tu quieras puedes hacer conmigo", comentó.

Marcelo, estaba locamente enamorado de la hermana menor de su mejor amigo, al punto que dejó que Clarice le pintara el cabello de rubio: "Me preguntó si para el partido de esa vez, ella podía teñirme el pelo. Y yo sin duda le dije: Venga, Vale".

Pera el padre de Marcelo se tomó con molestia el nuevo 'look': "Mi padre dijo que iría a verme. Entonces, en medio del partido, jugando con el pelo rubio ridículo, mi papá me miraba y me decía que me quitara el tinte del pelo. Se enojó tanto, pero lo hice porque quería conquistar a Clarice".

El brasileño, quien este martes estará cumpliendo 29 años, dice sentirse muy feliz con Clarice Alves, que desde el 2008 es su esposa.

Estas son algunas imágenes de su vida juntos:

10 anos ????????????? Una publicación compartida de Actress (@claricealves) el 4 de Abr de 2016 a la(s) 1:27 PDT

Parabéns amor moreno meu @marcelotwelve 12/05 #29 ?? Una publicación compartida de Actress (@claricealves) el 12 de May de 2017 a la(s) 5:41 PDT

Proud of you ???????#TheBest Una publicación compartida de Actress (@claricealves) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 3:28 PST

Papai campeão ???????????????????#marcelopapaitop Una publicación compartida de Actress (@claricealves) el 19 de Dic de 2016 a la(s) 7:21 PST