Las humildes vacaciones de Keylor Navas en su natal Costa Rica

Gracias por ser la mejor amiga ,esposa , mama y sobre todo una hija De Dios ... que Dios me la bendiga siempre y me permita disfrutar muchos años más a su lado !! Feliz cumpleaños mi amor ?? te amo !! Una publicación compartida de Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1) el 22 de Jun de 2017 a la(s) 2:40 PDT

Las fotografías de Keylor Navas junto a su esposa en una carnicería de Pérez Zeledón, su pueblo natal en Costa Rica, le han dado la vuelta al mundo.Navas, quien se dirigía junto a Andrea Salas a una reunión familiar en la playa, pasó por el negocio de su tío, Súper Carnes Villa Ligia, por choricillo y carne de cerdo, según reportó el medio costarricense Columbia.Don Ricardo Calvo, quien atendió a Navas, confesó al medio en cuestión que en un principio no reconoció al guardameta. "Me saludó amablemente y después lo saqué (que se trataba del arquero del Real Madrid)".Aprovechando la visita de tan importante pareja, les sacaron unas fotografías que provocaron una avalancha de personas en busca del guardameta. "Pero ya para qué, nada qué hacer... en cuestión de cinco minutos se fueron", comentó Calvo."Llegó tranquilo, como cualquier cliente. Fue un placer darle la mano y saber que era él. Yo a él no lo conocía, pero ya me presenté", finalizó el encargado de la carnicería.Tras el suceso, el portero publicó una foto en la red social de instagram junto a su esposa.En contraste a este estilo de vida, otros futbolistas de la élite del Barcelona y el Real Madrid, se la han pasado también en familia o amigos y provocando grandes noticias en los medios más importantes del mundo.El último gran ejemplo es el de Lionel Messi, Cesc Fábregas y Luis Suárez, junto a sus familias, en sendos cruceros.Pero también Gareth Bale jugando al golf, Mariano con sus amigos en crucero o Neymar en un salvaje viaje en familia, han sido noticia.