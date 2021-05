Las frases que anticiparon el nuevo adiós de Zidane

Zinedine Zidane ha ido dejando frases en sus comparecencias esta temporada, con las que fue adelantando al Real Madrid que se marcharía sin cumplir el año de contrato que le restaba si no conseguía títulos.

Desde el 1 de diciembre, cuando una segunda derrota ante el modesto Shakhtar le hacía descartar su dimisión, hasta el adiós velado con agradecimiento a sus jugadores del 21 de mayo, el técnico francés fue lanzando mensajes que anticiparon su segunda renuncia al banquillo.

1 de diciembre de 2020. Derrota ante el Shakhtar.

Zidane: "No voy a dimitir, para nada. Vamos a seguir. En un momento complicado, hay que sacar carácter y orgullo. Vamos a creer y estoy convencido de que vamos a luchar".

4 de diciembre de 2020. Zidane siente la duda del club.

"Nunca he pensado que soy intocable, ni de jugador, entrenador ni como persona. Ya he pasado en el pasado por momentos complicados y siempre ha sido difícil. Ahora lo es, pero me siento fuerte para intentar encontrar soluciones".

8 de diciembre de 2020. Víspera de jugarse sus opciones en la Liga de Campeones ante el Borussia M nchengladbach.

"El club hará lo que hay que hacer como siempre, no estoy pensando en eso. Sabemos la situación y va a pasar lo que va a pasar".

9 de diciembre de 2020. Tras salvar la primera final.

"Nunca voy a ser el Alex Ferguson del Madrid, eso seguro. Quiero disfrutar de lo que estoy haciendo, no sé cuanto tiempo me voy a quedar. Llevo mucho tiempo en Madrid y quiero seguir un poco".

20 de enero de 2021. Eliminación de la Copa del Rey ante el Alcoyano de Segunda división B.

"Cuando se pierde siempre hay cosas que se hablan pero asumo la responsabilidad y pasará lo que va a pasar. Estoy tranquilo. Vamos a ver lo que pasa en estos días"

5 de febrero de 2021. Estalla tras digerir la crítica en su confinamiento por coronavirus.

"Me reivindico con mis jugadores para que nos dejen trabajar. Tenemos el derecho de pelear, al menos este año. Es verdad que el próximo año hay que cambiar, pero este año dejarnos pelear. Un poco de respeto. Decirme a la cara que hay que cambiar el entrenador, pero no solo por detrás".

13 de febrero de 2021. El sueño de Zidane.

"La selección francesa puede ser un objetivo algún día. Lo dije hace diez años cuando empecé a entrenar que puede ser una posibilidad, pero hoy en día pero mi presente y mi deber es el Real Madrid".

19 de marzo de 2021. La poca importancia a los contratos.

"Yo no planifico nada. Puedes firmar diez años aquí y mañana estas fuera y al revés. El mundo del fútbol es el que es, no voy a cambiar nada. Solo puedo disfrutar porque esto un día se va a acabar".

17 de abril de 2021. Tras la reelección de Florentino Pérez como presidente.

"Me alegro por él, que va a seguir como presidente del Real Madrid. Yo no veo más allá del partido de mañana. El contrato no significa nada. No se puede comentar nada de lo que digo porque no mira nunca el futuro".

8 de mayo de 2021. El Real Madrid eliminado de la Liga de Campeones.

"Vamos a terminar la temporada, pero se lo voy a poner muy fácil al club siempre porque siempre me lo ha dado todo. El tema son los cuatro partidos que quedan para acabar bien la temporada".

12 de mayo de 2021. Zidane se desliga de la planificación del próximo curso.

"Para nada, pienso únicamente en los tres partidos que nos quedan".

15 de mayo de 2021. El mensaje más directo.

"Se dice que las veces que me he ido lo dejo porque me quito la responsabilidad o porque se complican las cosas, nunca ha sido así. Lo que hago, lo hago a tope y llega un momento en el que es momento de cambiar, para todos, no solo por mí, por el bien de los jugadores, del club, de las personas. Hay momentos en los que tienes que estar y otros en los que te tienes que ir por el bien de todos, no solo el mío".

21 de mayo de 2021. El agradecimiento final a sus jugadores antes del fin de Liga.

"Quiero muchísimo a mis jugadores, ellos en el campo me han salvado, lo han dado todo siempre en cada partido. Les estaré siempre muy agradecido".