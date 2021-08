Las frases de impacto que dejó Messi en su despedida

Messi dio su versión de por qué no pudo firmar un nuevo contrato con el Barcelona, equipo al que llegó con 13 años y se despidió como una figura mundial consagrada a los 34.

En la rueda de prensa el argentino no pudo contener sus emociones y recalcó que se iba en contra de su voluntad.

Estas fueron alguna de las frases de Messi:

Es muy difícil para mí, después de hacer toda mi vida aquí. No estaba preparado. El año pasado, cuando se armó lo del burofax, estaba preparado, pero este año no.

Son muchísimos años. Llegué con 13 años, siendo muy chiquito. Después de 21 años, me voy con mi mujer con tres catalanes argentino.

Volveré cuando termine fuera, porque es nuestra casa y así se lo prometí a mis hijos también. Crecí con los valores de esta casa.

Me hubiera gustado despedirme en el campo, haber escuchado una última ovación. Extrañé al público en la pandemia. Si lo hubiese imaginado, habría sido con el estadio lleno.

No sé el Barça, pero yo hice todo lo que pude por seguir. Me bajé la ficha a la mitad. Yo quería quedarme. Y nadie me pidió nada más.

No se pudo hacer. Estaba todo arreglado, pero por el tema de la Liga no se hizo. El club tiene una deuda muy grande y no quiere endeudarse más.

Quiero seguir compitiendo. Mis últimos años los quiero acabar así. Mi mentalidad es la de querer ganar. Debo seguir mi camino. Tengo que pensar en mi carrera.

El PSG es una posibilidad. A esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado, tuve muchas llamadas. Hay varios clubes interesados. Estamos hablando.

El Barça tiene una grandísima plantilla, seguramente seguirán llegando jugadores. Los jugadores pasan, como dijo Laporta, el club siempre es más importante que cualquiera. La gente se va a acostumbrar, como pasa siempre con todo.