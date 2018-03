Las estrellas que participarán en el sorteo del Mundial Rusia 2018

MOSCÚ, RUSIA. El legendario ex futbolista argentino Diego Maradona y otros grandes ex jugadores como el español Carles Puyol, el brasileño Cafú o el uruguayo Diego Forlán, participarán el 1 de diciembre en el sorteo del Mundial de Rusia 2018.La FIFA, organizadora del torneo, anunció hoy el nombre de ocho ex futbolistas que harán de asistentes durante el sorteo. Siete son representantes de selecciones campeonas del mundo y el octavo es Nikita Simonyan, antiguo jugador de la Unión Soviética y actualmente de 91 años.Además de Maradona, Cafú, Puyol y Forlán también estarán el francés Laurent Blanc, el italiano Fabio Cannavaro y el inglés Gordon Banks.Alemania estará en tanto representada por Miroslav Klose. La FIFA ya había anunciado a principios de mes que el máximo goleador de la historia de los Mundiales será el encargado de subir el trofeo al escenario durante la ceremonia."Es una gran alineación y estoy encantado de tener leyendas de cada campeón del mundo", indicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.El sorteo, que se llevará a cabo el State Kremlin Palace, será presentado por el ex futbolista inglés Gary Lineker y por la periodista rusa Maria Komandnaya.Cafú, bicampeón del mundo, jugó cuatro Mundiales con Brasil. Ya fue ayudante en el sorteo de hace cuatro años, y ahora está impaciente por el sorteo que tendrá lugar en la capital rusa."El sorteo final es un momento mágico en el que el mundo entero se empapa de este entusiasmo y expectación, por eso me hace feliz volver a formar parte de él", señaló el exlateral. "He tenido la suerte de visitar Rusia varias veces durante el presente ciclo mundialista y estoy seguro de que este país celebrará otro evento fantástico en Moscú".Los 32 equipos clasificados serán repartidos en ocho grupos de cuatro. Los dos mejores avanzarán a los octavos de final.La Copa del Mundo de 2018 se celebrará del 14 de junio al 15 de julio en once ciudades de Rusia.