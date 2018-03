El exárbitro FIFA y expresidente de de la comisión de arbitraje de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Rafael Antonio Rodríguez, criticó el trabajo del colegiado Marlon Mejía en la final del Clausura 2017, que acabó con un 4-0 del Santa Tecla ante el Alianza.

"Creo que se aplicó técnica y disciplinariamente, pero eso no quiere decir que no hubo errores. En el cuarto gol del Santa Tecla hay una falta al zaguero del Alianza (Darío) Ferreira, pero no se sanciona. El jugador albo queda tendido y el jugador del Santa Tecla entra tranquilo. Luego las dos expulsiones del Alianza fueron provocadas por el árbitro", apuntó Rodríguez.

Pero no solo hubo observaciones al trabajo de Mejía. Rodriguez también trajo a cuenta el trabajo del asistente Giovani García Lima.



"No me gustó su trabajo. Tuvo un par de errores. En el primer tiempo se sanciona un fuera de lugar en contra del Alianza que no existía. Preocupa el tema de García Lima, quien va en camino a Copa Oro", apuntó Rodríguez.