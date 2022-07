Las dos Normalizadoras previas en El Salvador: su motivo y quiénes la conformaron

Roberto Solorsano, Reynaldo Vásquez, Roberto Méndez, y Francisco Peñate, miembros de la Comisión Normalizadora que FIFA designó para tratar temas de la FESFUT en el periodo 2006-2009 que presidió Rodrigo Calvo. Foto El Gráfico.

El fútbol salvadoreño podría tener en las próximas horas, días o semanas, una nueva Comisión Normalizadora, esto luego que el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte le asignara al INDES la conformación de una comisión de este tipo para que se encargue de retomar las funciones del suspendido Comité Ejecutivo de la FESFUT y regularice el estatus legal de la federación



El balompié nacional, en su historia reciente, ha tenido dos comisiones normalizadoras por parte de FIFA para arreglar problemas dentro de la FESFUT.



PRIMERA NORMALIZADORA

La primera fue en el 2000 cuando un escándalo financiero sacudió la FEDEFUT (ahora FESFUT) en ese entonces presidida por Juan Torres. La Federación era señalada de un faltante de 30 millones de colones ($3.4 millones de dólares). Este hecho llegó a oídos de la FIFA. Por eso, el ente rector del fútbol mundial desconoció a la Federación y ordenó la creación de una comisión normalizadora.



El 4 de octubre de 2000, Juan Torres y toda la “estructura” que lo acompañaba en la FEDEFUT cesaron en sus tareas. Entonces, la comisión normalizadora, juramentada desde el jueves 31 de agosto de 2000, tomó las riendas. Humberto Torres, Mauricio “Pipo” Rodríguez, José Amaya, Mauro Bernal y Néstor Castaneda integraron la comisión.



Castaneda explicó que el grupo cumplió hasta donde le fue posible. Uno de sus objetivos era crear la ley del fútbol y su reglamento interno.“Nosotros creamos la ley y el reglamento, pero la Ley del Fútbol sí la dejamos aprobada después de 11 meses de trabajo. El reglamento sólo quedó como proyecto”, contó.



En el 2006, la Corte de Cuentas de la República condenó a varios ex empleados de la FESFUT, la ex contadora Sandra Mejía de Pérez, al ex gerente general Víctor Manuel Mejía Urbano y al ex tesorero de la institución Manfredo Herrera a pagar una importante suma de dinero tras encontrar responsabilidades administrativas y patrimoniales en un examen especial de auditoría que data del 1.º de agosto de 1998 al 31 de agosto de 2000.



La auditoría fue practicada a la ejecución presupuestaria de la FEDEFUT. Según el fallo, también el ex presidente de la institución Juan Torres fue condenado a pagar 475 dólares, igual suma pagó el ex síndico Jorge Alberto Cárcamo Quintana.



La resolución dictó que los principales cuestionados son Mejía de Pérez y Herrera, quienes fueron condenados a pagar, entre ambos, 296,619 dólares. Aparte, Herrera también fue condenado a pagar otros 98,759 dólares más, de manera individual.



La ex contadora, asimismo, fue condenada a pagar otros 93,341 dólares de forma personal. Por su parte, Mejía Urbano debió saldar 137 dólares.



LA SEGUNDA NORMALIZADORA

En el 2008, una nueva crisis administrativa dentro de la FESFUT explotó cuando las Asociaciones Departamentales de Fútbol (ADFAS) decidieron un 14 de mayo, no legitimar a Rodrigo Calvo en su cargo de presidente de la Federación.



Por eso, la asamblea general del fútbol nacional y el comité ejecutivo de la FESFUT perdieron sus facultades con la instauración, por parte de FIFA, de una comisión normalizadora que presidiría en un principio por Rodrigo Calvo.



Sin embargo, Calvo anunció su renuncia a FIFA en julio del 2009 y la Comisión Normalizadora fue presidida por Reynaldo Váquez, Carlos Méndez Cabezas y Salvador De León.



Sin embargo, FIFA desconoció a El Salvador como un miembro de su organización luego que Gobernación y la Comisión Normalizadora no llegaran a un acuerdo sobre la inscripción de los estatutos de la FESFUT.



Pero, los diputados entraron a la cancha y, en la plenaria, aprobaron una reforma transitoria al artículo 5, decreto 193, el cual tuvo un anexo en el que se faculta a la comisión normalizadora para inscribirse y solventar la problemática administrativa. Esa disposición legal estuvo en vigor hasta el 31 de julio.



La reforma fue propuesta por el ministro de Gobernación, Humberto Centeno, y aprobada por 82 de los 84 diputados. “Hoy la pelota está en su cancha, cumplan la ley”, les recriminó la diputada Blanca Coto, del FMLN.



La comisión normalizadora tuvo una carrera contra el tiempo para que la FIFA volviera a reconocerla, porque tuvo que elaborar un código de ética dentro de la FESFUT y un estatuto del jugador.



Pero el 10 de mayo del 2010, la FIFA levantó la suspensión que impuso a El Salvador por el desconocimiento estatal de una comisión normalizadora y dio vía libre nuevamente a su participación en competencias internacionales.



El presidente de la Comisión Normalizadora, Reynaldo Vázquez, indicó en una rueda de prensa que la FIFA comunicó la decisión en una carta luego de que el Ministerio de Gobernación legalizara a esta entidad.



“Se lograron los registros de los estatutos reformados, asimismo fue registrada la personería jurídica del representante legal de la comisión que eran las dos condiciones que FIFA puso en su momento cuando esta sanción se dio”, explicó Vázquez.



En enero del 2021, Reynaldo Vásquez fue extraditado hacia Estados Unidos luego de salir salpicado en el caso "FIFA Gate" por los delitos de asociación delictuosa para el crimen organizado.



Según explicó el Juez del Juzgado 14° de Paz, la extradición de Vásquez fue aprobada el 29 de agosto del 2017 por la Corte en Pleno pero no se había ejecutado por la condena de Vásquez en El Salvador por el delito de apropiación de forma indebida de las retenciones tributarias de sus empleados.