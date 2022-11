Catar 2022: El show del VAR, el penal a favor de Argentina y tres fueras de juegos milimétricos ante los árabes

El VAR sigue acaparando toda la atención en Catar 2022. Como ocurre en la Argentina y en otras ligas del mundo, aún no queda claro cuándo la tecnología está bien aplicada a las acciones y cuando no. Y en esa marea, a veces la tecnología juega a favor y en otros casos, no.

En la inesperada derrota 2-1 en el debut ante Arabia Saudita, la selección albiceleste saboreó ambos gustos. El del beneficio, cuando el VAR advirtió un agarrón minúsculo a Leandro Paredes en el área y se sancionó penal, y el del perjuicio, cuando un gol de Lionel Messi y otros dos de Lautaro Martínez fueron anulados porque un hombro de la Pulga y otro del delantero de Inter estaban en fuera de juego.

#ARG 1-0 #KSA | 8' | El penal para Argentina llegó a instancias del VAR. El referí revisó un agarrón a Paredes en el área de Arabia Saudita y sancionó la pena máxima.



Apenas se habían jugado siete minutos del encuentro entre Argentina y Arabia Saudita en Lusail, en el debut albiceleste en Catar 2022. Messi se aprestaba a patear un tiro libre desde la banda izquierda cuando el VAR, a cargo del neerlandés Paulus Van Boekel y el alemán Bastian Dankert, llamó al árbitro esloveno Slavko Vincic. Nadie se había percatado y ningún argentino había reclamado en la jugada anterior. Pero hubo seña de video y la jugada fue revisada a pie de campo. Se vio cómo Saud Abdulhamid le impidió el paso a Leandro Paredes cuando la pelota caía sobre el área de Arabia Saudita. Fue un agarrón como tantos y un penal como pocos: sirvió para abrir la cuenta en el marcador, en un estreno mundialista.

Unos minutos más tarde, el propio Messi establecía el 2 a 0 luego de definir con clase un mano a mano con el arquero árabe. Pero el asistente de Vincic levantó la bandera y marcó un fuera de juego que el VAR confirmó. La repetición por TV mostró lo milimétrico de la acción anulada.

Offside de hombro. Eso le cobraron a Lautaro Martínez, que había definido con un toque suave por encima del arquero.

A los 35 minutos, otra vez se dio una acción similar. Lautaro Martínez picó al vacío, le amagó al arquero con enorme lucidez y empujó la pelota al arco vacío. Pero otra vez el VAR ahogó el festejo argentino.