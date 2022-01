Las críticas de Eugenio Calderón a Bonilla previo a su gol ante Honduras

Eugenio Calderón, panelista de El Gráfico TV, fue uno de los comentaristas deportivos que expuso de manera pública su recelo por la convocatoria de Nelson Bonilla a la selección de El Salvador para juegos de la eliminatoria mundialista, sin embargo, en el partido ante Honduras, el delantero del Thai Port tailandés destacó con un golazo.



Nelson Bonilla volvió a vestir la camiseta de la selección mayor de fútbol de El Salvador en la fecha FIFA de enero y marcó su regreso con un golazo ante Honduras, tanto que tuvo carácter histórico por ser el primero en anotarle a los hondureños en partido oficial en suelo catracho.

"Nelson Bonilla o no sabemos de fútbol o somos testarudos de no querer entender cuando un jugador no es jugador de selección absoluta. Cuántas veces, cuántas críticas más va a necesitar ese jugador exponerse en tres partidos, tal vez los más delicados, porque ahora si algo vamos a necesitar es tener tranquilidad, porque no vamos a sacar, absolutamente, nada", fue el comentario de Eugenio en El Gráfico TV.

Al minuto 34 se vino el gol de Nelson Bonilla y los pocos salvadoreños que estaban en el Olímpico Metropolitano gritaron a todo pulmón. Hubo abrazos, silbidos y hasta camisas en el aire durante la celebración del primer gol en eliminatorias mundialistas de El Salvador en sueño catracho.

Bonilla también fue incluido en el once ideal de la jornada de la CONCACAF.





El partido lo sentenció Darwin Cerén, al minuto 92, para el definitivo 0-2 histórico para El Salvador.

#OctagonalES | El gol de @9Bonilla que tiene en ventaja a El Salvador sobre Honduras. pic.twitter.com/UjYE7Nu7Z5 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 31, 2022

El atacante capitalino Nelson Bonilla anotó ante la selección de Honduras su gol 17 con la camiseta de la selección pero además acabó con una racha histórica para El Salvador cada vez que juega en suelo hondureño.