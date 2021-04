Carlos de los Cobos: Las controversias que acompañaron al técnico mexicano en su segundo ciclo en la selección

De manera sorpresiva, la FESFUT puso fin este miércoles a la segunda etapa de Carlos de los Cobos como técnico de la selección mayor de fútbol El Salvador y El Gráfico te presenta un repaso por algunas de las decisiones del entrenador mexicano que han marcado controversia.



La primera controversia quedó marcada cuando el mexicano fue presentado como seleccionador a mediados del 2018 y tomó las riendas para dirigir un partido amistoso contra Honduras tras la renuncia de Jorge Rodríguez por diferencias con los federativos que coincidió con los últimos meses de la gestión de Jorge Rajo.



De los Cobos regresaba a la azul y blanco luego de haber admitido en una entrevista un par de años después que él dio la orden de que algunos jugadores se hicieran los lesionados durante la participación de El Salvador en la Copa Centroamericana 2009.

El caso fue consideraro como un caso penoso para el fútbol salvadoreño y por fue sancionado el médico de la azul.



CONVOCATORIA



En septiembre de 2018, Carlos de los Cobos también hizo una convocatoria muy discutida para el partido contra Montserrat en el inicio de la eliminatoria de Liga de Naciones en la que estuvo Fabricio Alfaro, Gilberto Baires, Arturo Álvarez, Narciso Orellana, Bryan Paz, Joaquín Rivas, Nelson Bonilla y David Díaz, entre otros.



El técnico mexicano dejó fuera de la nómina a jugadores que estaban en mejor momento y el desempeño de la Azul fue muy criticado luego de ganar por 2-1 in extremis con dos goles de Óscar Cerén.

Carlos de los Cobos tuvo un segundo ciclo muy tenso al frente de la selección nacional de El Salvador, la cual llegó a su fin este miércoles 21 de abril del 2021. Foto El Gráfico



REGRESO DE FITO A SELECCIÓN



Tras iniciar su segunda etapa en la selección salvadoreña, Carlos de los Cobos anunció que no convocaría a jugadores que estuvieron involucrados en el tema de amaños de partidos y descartó en varias listas a Rodolfo Antonio Zelaya y al portero Benji Villalobos, quienes admitieron haber estado en alguna reunión pero no se involucraron.



Meses después y bajo presión por algunos resultados, el entrenador azteca accedió a llamar a Fito Zelaya, decisión que no sentó bien en algunos jugadores de selección y según los análisis ahí se comenzó a quebrar el grupo y el técnico no pudo sostener por mucho tiempo su decisión.

La convocatoria de Rodolfo Zelaya a la selección nacional en el segundo ciclo de Carlos de los Cobos al frente de la Azul fue uno de los puntos más sonados de su dirección. Foto El Gráfico



"Ya lo había mencionado que es muy probable que viniera porque es un jugador que puede aportar mucho a la selección, es un jugador probado, considero que es el mejor delantero de los últimos años, y sobre todo tiene el talento del gol, es un goleador nato", comentó sobre el llamado de Fito para los partidos de Liga de Naciones contra Santa Lucía y República Dominicana.



Zelaya no había sido tomado en cuenta por el técnico mexicano, que llegó al banquillo el 2 de junio de 2018 .



No tengo ningún tipo de relación con él y tampoco la quiero tener. La verdad es que yo estoy apoyando a la selección para que le vaya bien. Yo no apoyo cuerpos técnicos, sino al equipo. Quiero que les vaya bien", dijo Fito antes de su llamado.



Antes De los Cobos sostuvo que “la razón es que necesito ver jugadores nuevos. Necesito ver otras opciones y creo que estos partidos me lo permiten. Yo necesito ver a jugadores que me apunten a futuro, como el caso de Édgar Cruz y Bryan Paz”, aseguró. Luego en ora entervista explicó que era porque estuvieron relacionados en el tema de amaños.





Rodolfo Zelaya descartó volver a la azul y blanco, mientras la selección nacional se preparaba para el partido contra Honduras en la Copa Oro en Los Ángeles.

CRÍTICAS A AFICIONADOS



Otra de las controversias fue cuando De los Cobos dijo que "los aficionados no saben de fútbol", tras el triunfo de 1-0 ante Montserrat en noviembre del 2019 por el cual recibió fuertes críticas.



La selección fue abucheada en el Cuscatlán y el entrenador fue silbado, incluso un grupo de hinchas mostraron su descontento frente a los camerinos.



Los silbidos y abucheos no agradaron a Carlos De los Cobos, seleccionador mayor, quien defendió a sus jugadores.



“Mucha afición no sabe de fútbol y esa es la realidad, siento que los conocedores de fútbol tienen que reconocer el esfuerzo de sus jugadores", recalcó el DT.





VERDADES A MEDIAS EN CASO DE INDISCIPLINA



Carlos de los Cobos también mantuvo hermetismo sobre el caso de indisciplina de algunos jugadores de la selección en uno de los viajes al Caribe durante la Liga de Naciones, incluso declaró a Radio YSKL que no tenía conocimiento de alguna situación de ese tipo.



"Hay mucha gente que quiere desestabilizar; gente que se dice salvadoreña, pero que siempre está en contra de los intereses de nuestra Selección. Esa gente hay que señalarla porque me parece incorrecto que un salvadoreño vaya en contra de los intereses de su Selección”, expresó.



Semanas después se conoció sobre sanciones a jugadores por actos de indisciplinas graves que en un primer momento fueron filtrados por Lisandro Pohl, ahora ex directivo del Alianza.



En octubre del 2019, se habló que un grupo de seleccionados dañó propiedad privada del hotel donde se concentraron en la isla de Santa Lucía, los cuales ascendieron a más de $3,000.