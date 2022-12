Las coincidencias que predicen que Argentina ganará el Mundial y el papel importante de FAS como cábala

La expresión se hizo popular en los meses previos al Mundial: “Elijo creer”. Casi un guiño para entendidos, las dos palabras abrieron paso a una cadena infinita de coincidencias con Argentina 78 y México 86 que permitían presagiar que Messi y compañía ganarían el Mundial de Catar. La tendencia incluyó desde hechos incontrastables -como que Canadá volviera al torneo por primera vez desde 1986- a combinaciones rocambolescas con resultados del pasado, nombres, signos del zodíaco o fotos inexplicables. Tan popular se hizo que una marca de cerveza basó en este afán esperanzador su principal campaña publicitaria para el Mundial.

Ahora que Argentina se acerca a jugar la final con Francia vuelven a estallar en redes sociales las sincronías que los hinchas reproducen con ilusión y casi siempre acompañada por la muletilla “anulo mufa”... no sea cosa que de tanto anticiparse se revierta la suerte. Las siguientes son las 13 coincidencias que más circulan en estos días y una de ellas incluye al FAS de El Salvador.

El árbitro de la final

Apenas la FIFA anunció que Szymon Marciniak sería el referee de la final entre Argentina y Francia los cultores del “elijo creer” enloquecieron. Buceando en los archivos descubrieron que el árbitro polaco cumplía años el mismo día que el brasileño Romualdo Arppi Filho, el hombre que dirigió la final de México 86 en la que la selección de Carlos Bilardo y Diego Maradona venció 3-2 a Alemania Federal. Los dos son del 7 de enero: Marciniak nació ese día de 1981, mientras que Arppi Filho es de 1939. No pasaron dos horas de la designación oficial para que la coincidencia se convirtiera en tendencia.

El árbitro polaco Szymon Marciniak. Foro: La Nación, Argentina.

La camiseta celeste y blanca

Otra ola de euforia nació un rato antes cuando se oficializó la indumentaria que tendrán los dos contendientes de la final del domingo. Hubo alivio y expectativa cuando se supo que Argentina entrará a la cancha con la camiseta celeste y blanca, con pantalones negros, igual que en los partidos decisivos de 1978 (ante Holanda) y en 1986 (ante Alemania Federal). Las dos finales que perdió desde el día en que Maradona levantó la Copa -1990 y 2014- la selección argentina salió al campo con camiseta azul. De paso, el mismo color que usará el rival de este domingo en el estadio Lusail.

Un plus es la camiseta de los arqueros rivales: el francés Hugo Lloris jugará el domingo con camiseta amarilla. El mismo color que usaron en 1978 el holandés Jan Jongbloed y en 1986 el alemán Harald Schumacher.

Lionel Messi tras la derrota con Alemania en el Mundial Brasil 2014. Foto: EPA

Mario Alberto Kempes marca uno de sus goles en la final contra Holanda de 1978. Foto: AFP

La teoría del tricampeonato

Una de las coincidencias más estrafalarias, pero sostenida en hechos irrefutables, ganó fuerza a partir de que Francia selló su lugar en la final, al ganarle a Marruecos. Eso garantiza que el ganador del domingo sumará la tercera estrella a su camiseta, ya que ambos tienen 2 títulos. ¿Por qué eso podría ilusionar a alguien? Hay que bucear en la historia de los Mundiales para encontrar la respuesta. Solo tres equipos hasta el momento son tricampeones: Brasil, Italia y Alemania. Y existe una regla casual pero que hasta ahora se cumplió a rajatabla: el equipo que gana el tricampeonato derrota en la final al siguiente tricampeón. Veamos: Brasil ganó su tercera copa en 1970, al derrotar a Italia. La azzurra logró su tercer título en 1982, tras superar a Alemania en el partido decisivo. Los alemanes alcanzarían la línea de los tres campeonatos en 1990. ¿Contra qué rival? Sí, Argentina. Sí o sí el domingo conoceremos al cuarto país en alcanzar el tricampeonato. ¿Se mantendrá el capricho de la historia?

21 de junio 1970, Pelé festeja un gol durante la final de la Copa del Mundo jugada contra Italia en el estadio Azteca de la ciudad de México. Foto: AP

La bendición de Japón y Brasil

Esta tesis tiene menos recorrido histórico: apenas un campeonato. Alude a una combinación muy específica de resultados entre Rusia 2018 y Qatar 2022. En el Mundial pasado, Bélgica superó en octavos de final a Japón y a Brasil en cuartos de final. En las semis cayó derrotada contra Francia, que acabaría levantando la copa. Este año, fue Croacia el que eliminó a Japón en octavos de final y después sacó del torneo a Brasil. El verdugo que después lo eliminó fue Argentina. ¿Es suficiente para pensar en una tendencia?

El llanto de Neymar después de la derrota contra Croacia. Foto: AFP

El meme de la calculadora

Es increíble la inventiva de quienes eligen creer. A alguien se le ocurrió prender una calculadora y hacer una cuenta muy simple: cuánto da 2022, el año de este Mundial, dividido 1986, la última conquista argentina. El resultado desató una ola de posteos eufóricos: 1,01812. ¿Cómo lo interpretaron? Que Argentina gana 1-0 el 18/12 (la fecha de la final). Por si acaso, otra vez, el mensaje viralizado siempre incluye el “anulo mufa”.

El estadio repetido

Ya es como el segundo hogar de la selección argentina en Qatar. El estadio Lusail fue no solo la sede del partido en el que debutó, en la fatídica tarde contra Arabia Saudita, sino que se jugaron en ese gigante futurista los duelos contra Países Bajos y contra Croacia. Allí se disputará también la final contra Francia.

Maradona, rumbo al gol de todos los tiempos en el Estadio Azteca. Foto: DPA

Messi, en el Lusail. Foto: La Nación.

No es habitual que un equipo juegue tantos partidos mundialistas en el mismo estadio. Y por eso algunos usuarios de redes sociales corrieron a recordar el Mundial 1986: Diego Maradona y compañía jugaron cuartos (Inglaterra), semis (Bélgica) y final (Alemania) en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México.

El milagro marroquí

No hay dudas de que la gran sorpresa de Qatar 2022 ha sido Marruecos, que alcanzó las semifinales, un logro único para un país africano. Los buscadores de coincidencias estuvieron pendientes desde el principio a la suerte de los magrebíes, no solo por simpatía con su juego aguerrido. Resulta que solo una vez en su historia habían pasado la primera ronda de un Mundial: en 1986. Cuando esta vez volvió a lograrlo explotaron las esperanzas argentinas. Lo hizo a toda máquina, ganando el grupo. Igual que en 1986. A medida que “Los Leones” avanzaban en el torneo crecía la expectativa: en cuartos de final eliminaron inesperadamente a Portugal, uno de los países a los que también dejó afuera en 1986. La frutilla del postre llegó en semifinales, cuando Francia los venció con un 2-0. ¿Quién había eliminado a Marruecos en 1986? Alemania, a la postre el subcampeón de Argentina.

Youssef En-Nesyri de Marruecos celebra después de anotar el primer gol de su equipo durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de fútbol entre Marruecos y Portugal, en el estadio Al Thumama en Doha, Qatar, el sábado 10 de diciembre de 2022.. Foto: AP

Los mensajes esotéricos de Maradona

¡Cómo excluir a Maradona de esta sucesión de mensajes del más allá? En las últimas horas se viralizó el video de una entrevista televisiva de 2004 del Diez en el programa Mar de Fondo (TyC Sports), conducido en su momento por Alejandro Fantino. En esa imagen, se un zócalo con la siguiente expresión: “Nuestro regalo de fin de año”. Detrás del futbolista, se ve un cuadro que dice “18 DIC”, la fecha en la que se disputará la final de la actual Copa del Mundo.

Diego Maradona cuenta su anécdota con Roberto Perfumo en Mar de Fondo (TyC Sports)

Desde antes del Mundial había recorrido el mundo (literalmente, inspiró notas en diarios de Italia, España y Gran Bretaña) una imagen de Maradona con la Copa del Mundo, celebrando en el Azteca, a hombros de un fanático. La copa, en su mano derecha, y su mano izquierda libre apuntando hacia el cielo...con el pulgar apuntando a la bandera de Qatar que flameaba junto a la de todos los países miembro de la FIFA en el techo del estadio.

Los goles de Messi

Qué argentino no gritó el martes el gol de penal de Lionel Messi que abrió el marcador en la semifinal ante Croacia. La actuación deslumbrante del capitán copó las conversaciones de todo un país al cierre de ese partido histórico, coronado con la jugada magistral en la que dejó bailando al defensor estrella Josko Gvardiol para servirle el 3-0 a Julián Álvarez. Pero hubo algunos supersticiosos que cruzaban los dedos para que Messi no marcara más goles. Al menos no él. Todo por volver a la comparación con 1986: aquel año Maradona había marcado 5 goles en el momento de llegar a la final, los mismos que tiene hasta el momento Messi en Qatar. Otra coincidencia cumplida. Nadie se molestará si el empate se rompe en la final: Diego no marcó en el partido decisivo de 86.

Ayer, el Kun Agüero dijo que Messi suele dar indicaciones en el partido, que les habla a los compañeros, cortito y al pie. Acá se ve que le dice a Julián que se vaya con Gvardiol un rato, así podía recibir la pelotapic.twitter.com/B9T1hWeiUl — Diego Borinsky (@diegoborinsky) December 14, 2022

La hora de la final

Esta es una coincidencia algo forzada que circula desde antes del Mundial pero que cobró fuerza entre usuarios de las redes sociales desde que Argentina le ganó a Croacia. Refiere al horario de la final. “La final del Mundial 86 se jugó a las 12 del mediodía y la de Qatar se va a jugar... a las 12 del mediodía. ¿Cuántas horas del día hay para jugar una final?”, se pregunta una de las protagonistas del spot de Quilmes sobre las coincidencias. La tesis del horario inusual para semejante partido es tentadora y miles de usuarios de las redes sociales la repiten a diario. Pero hay un detalle bastante elemental que desarma la ilusión: la de 1986 fue a las 12 de México (dos horas más tarde en Argentina), mientras que la de Qatar es a las 12 de Argentina

El ojo del PSG

Hay una tesis que refiere a una suerte de poder oculto del Paris Saint-Germain (PSG) con las grandes estrellas que compra. Es un hilo que arranca con Ronaldinho Gaucho, el crack que el club francés compró en 2001 y al año siguiente ganó el Mundial como integrante de la selección de Brasil. En 2017, el PSG rompió el mercado con la compra de Kylian Mbappé al Mónaco. Un año más tarde, en Rusia, el todavía adolescente Mbappé se consagró campeón con Francia. En 2021, la última operación rutilante del club parisino fue ni más ni menos que Lionel Messi. ¿Se cumplirá la progresión temporal?

Kylian Mbappé y Lionel Messi, compañeros del PSG.

El FAS campeón en años mundialistas

Cada vez que FAS fue campeón en año mundialista, el campeón es sudamericano. Por ejemplo: en el año 1958 el campeón fue Brasil, ese año FAS alcanzó su tercera corona; en 1962 los tigrillos ganaron la cuarta y el campeón del Mundo fue Brasil; en 1978, cuando el conjunto santaneco alcanzó su sexto título, Argentina ganó por primera vez un campeonato mundial y en el 2022, el "Rey de Copas" ganó la 12 y Brasil obtuvo su quinto título mundial. ¿Será el 2022?