Las barras del Alianza llegaron al Cuscatlán de madrugada

Cuando Alianza es su pasión, los sacrificios quedan en un segundo plano. Llegaron al estadio cuando la luna reinaba y hacía frío. Tampoco habían desayunado. Y aunque sabían que las puertas de acceso en el estadio Cuscatlán se abrirían hasta las 10:00 de la mañana, para ellos valía la pena.

Un sector de la Ultra Blanca confirmó a El Gráfico que se instaló por el sector donde ahora está la nueva cancha sintética de EDESSA a tempranas horas. La idea era adquirir las entradas para el resto de compañeros que trabajaron cortando papel, los que transportan los instrumentos y las mantas.

"Acá tenés familias que han trabajado para cortar papel, no sólo los 200 que puedas ver. Es una operación hormiga, han donado su tiempo. Nosotros estamos desde las 4:00 de la mañana. Hay gente que no duerma por la misma emoción y ansiedad. Esto no es una fiesta como lo dice un aficionado común, para nosotros es un trabajo. Tenemos lista de la gente que ha trabajado y se desveló y a ellos se les tiene reservada su entrada". comentó José Rivas, de la Ultra Blanca.

"Teníamos la premonición con la victoria 3-2 sobre Águila en el Barraza, para darle de lleno con la organización de la final. Hoy la mayoría viene a ver al Alianza campeón. Desde el miércoles al viernes picamos el papel y lo guardamos en bolsas, logrando el apoyo de EDESSA para guardarlo en el estadio. Yo he dejado a mi familia porque llevo al equipo en mi piel. Lo hacemos por y para Alianza. Tenemos una filosofía en particular, cuidamos de las mujeres y niños, evitando que la gente que está con nosotros beba alcohol para evitar complicaciones y porque la seguridad es mayor. Ya no tenemos permitido equivocarnos", agregó Mauricio Herrera.

LA BARRA BRAVA TAMBIÉN SE ORGANIZÓ

De igual forma, la Barra Brava también estaba organizado hasta en los últimos detalles. A un costado, por donde estaba antes una de las canchas anexas, la hora de arribo al estadio Cuscatlán fue cerca de las 6:00 de la mañana. Esta Barra está conformado por bloques (los Soviéticos, Los Kilomberos, los de Siempre y los irracionales 96).

"Vine temprano para conseguir las entradas para nuestro Bloque Soviéticos en Soyapanago y para apoyar a nuestra barra. Sólo podíamos comprar 5 entradas máximo", dijo Daniel Hernández, de los Soviéticos.

"Queremos estar en ambiente como familia que somos los aliancistas. Yo vine a las 7:00 de la mañana pero ya son más de tres años de seguir al equipo porque me lo inculcó un tío", dijo Enrique Valladares.

"Yo a las 6:00 ya estaba acá porque entre las 10:00 y 11:00 de la mañana. ya están agotadas las entradas y no me quería perder la final", indicó Nathy Ponce, de la Barra Brava.