Las Delicias: Un dolor de cabeza para el Águila

Los emplumados del Águila visitarán este miércoles por la tarde el estadio Las Delicias de la ciudad de Santa Tecla para enfrentarse en el marco de la penúltima fecha de la fase 2 del torneo Clausura 2021 a los locales del Santa Tecla FC con la mente puesta en la clasificación.

Águila es quinto en la tabla de posiciones del grupo B con 11 puntos, uno abajo del Santa Tecla y del AD Chalatenango que comparten el tercer lugar y a quienes debe enfrentar en las dos últimas fechas de la fase regular para atrapar uno de los cuatro boletos disponibles en su grupo para acceder a la fase de cuartos de final.



El equipo del colombiano Armando “Piripi” Osma no la tiene tan fácil poder ganar en el refugio del equipo verdiazul, ya que de 18 visitas al escenario tecleño desde el 2012 apenas ha sacado cuatro empates y únicamente ha saboreado dos veces el triunfo ante los periquitos jugando en el inmueble tecleño.

El estadio Las Delicias de Santa Tecla se ha convertido en un fortín difícil de asaltar para los migueleños, pese a que en su primera visita realizada el sábado 17 de noviembre del 2012 por la fecha 17 del torneo Apertura le dieron una calurosa bienvenido al que en ese tiempo era el “benjamín” de la primera división al derrotarlos por 1-3, con anotaciones de Walter Soto, un penal de Osael Romero y otro tanto de Darwin Bonilla; mientras que el tecleño Kevin Santamaría anotó por los periquitos.



Pero ese primer resultado positivo alcanzado por los orientales en el estadio tecleño fue a la larga solo un burdo espejismo ya que los periquitos ligaron posteriormente siete partidos sin perder en su feudo, con una foja de cinco triunfos y ceder dos empates sin goles, en el Apertura 2013 y en el Clausura 2015 hasta que el miércoles 2 de noviembre del 2016, en el marco de la fecha seis del torneo Apertura, el Águila lograba derrotar por segunda vez en su serie ante Santa Tecla con el marcador de 1-2, anotaciones que llevaron la firma del uruguayo Nicolás Fagúndez, de penal y del zaga colombiano, Jimmy Valoyes; mientras que Marlon Cornejo anotó por los periquitos.



Es hasta el momento el último triunfo de Águila ante Santa Tecla en primera división, dato que refuerza los siguientes nueve partidos de liga en que Águila no ha logrado derrotar a los tecleños visitando el estadio tecleño y donde apenas ha sacado dos empates, uno sin goles en el Clausura 2017 y un 2-2 apretado en el Clausura 2019, cimentando así y de manera fuerte la sequía de triunfos de Águila sobre los tecleños jugando en el estadio Las Delicias donde suman cuatro años, cinco meses y 26 días de no alcanzar una victoria de visita.



La última vez en que ambos equipos se enfrentaron en la ciudad de Santa Tecla fue el miércoles 25 de septiembre del 2019 cuando en el marco de la fecha seis el Santa Tecla derrotaba 2-1 al Águila con goles de Wilma Torres (hoy jugando con FAS) y del charrúa Joaquín Vergés (jugando actualmente en el fútbol de Costa Rica).



Este miércoles 28 de abril del 2021 y tras un año, siete meses y tres días, ambos equipos se volverán a enfrentar en el estadio tecleño luego de no hacerlo en los últimos dos torneos cortos luego que no se realizó el partido de la segunda vuelta tras la cancelación del torneo Clausura 2020 y no coincidir en la segunda fase del torneo Apertura 2020 ya que estuvieron en grupos diferentes en la fase 2.