"Las Cheles", el negocio de los sorbetes de la familia Coloca y Bonilla

La pandemia ha obligado a muchos jugadores a encontrar opciones para llevar ingresos a sus hogares mientras no hay fútbol. En el caso del guardameta argentino Matías Coloca, las opciones llegaron de la forma menos pensada junto a su familia y unos amigos con quienes han emprendido un negocio.



El mundo de los helados se ha convertido ahora en una fuente extra de ingresos. "Las Cheles" es el emprendimiento que Denise Coloca, esposa del guardameta de Firpo, comenzó la elaboración de sorbetes artesanales con su amiga Elsa Bonilla.



Y es que al principio de la pandemia, la familia Coloca se mudó junto a los esposos René y Elsa Bonilla para pasar la cuarentena. Aquella decisión llevaría una idea innovadora que les ha permitido explotar el arte del sorbete artesanal.

Denise cuenta que estando en la casa de sus amigos, había una máquina de helados. "Nosotros pasamos la cuarentena con ellos para no estar solos con Iker (hijo de ambos). Mi amiga me dijo que tenía una máquina para hacer sorbetes y como no había mucho hicimos. Al probarlos dije que cómo era que no estábamos vendiendo eso. Era una maravilla".



Así nació el proyecto que ahora vende helados por Instagram a través de la cuenta Las Cheles SV. "Medio chiste y medio de verdad hice la cuenta y si se vende, se vende. Increíblemente se empezaron a vender y en el primer mes vendimos más de 300 sorbetes", cuenta Denise, quien agrega que el negocio va viento en popa con tan solo dos meses del inicio de aquella idea.



"Y no teníamos experiencia en eso. Nosotros hacíamos las mezclas y todos los días les dábamos a probar a Matías y René. Podemos decir que ellos son los catadores oficiales de este negocio", cuenta Denise.



La idea resultó novedosa. "El valor agregado es que le damos a nuestros clientes la posibilidad de personalizar sus productos. Por ejemplo, para las personas intolerantes a la lactosa podemos hacer productos deslactosados. Para personas que no pueden consumir azúcar, los hacemos con otros endulzantes. Nos acoplamos a los requerimientos", reitera.



APOYO INCONDICIONAL

El apoyo de Matías Coloca ha sido fundamental. El jugador que ya posee la nacionalidad salvadoreña reconoce que ha estado en todo el proceso y además repartía el producto en un comienzo, hasta que el tiempo no alcanzó y debieron contratar servicio de reparto ante la demanda.



"Cuando probé el sorbete también apoyé la idea que comenzaran a comercializar. Después que lo hicieron traté de ayudar en todo lo que se pueda, porque así como está la situación siempre es bueno tener un plan B", recuerda Matías Coloca, que sin fútbol se ha centrado en su labor como comentarista deportivo para la cadena Tigo Sports Honduras.



Y es que la situación es complicada. El fútbol no vuelve y tampoco hay un panorama claro. "Así cómo van las cosas es difícil que regresemos. Es duro, yo no estaba tan acostumbrado a estar en casa. Gracias a Dios el trabajo en Tigo nos ayuda y este emprendimiento".



"No queda otra más que buscar opciones. Hay colegas que no tienen qué comer, que tienen que pagar impuestos y alquiler. No queda otra que salir para buscar dinero; obviamente que eso significa que no se va a llegar de la mejor manera a la pretemporada. No queda de otra que, al no recibir nada, el fútbol pasa a segundo plano. La prioridad es la familia", concluyó.



Su esposa agregó que en esta nueva etapa van de a poco. "Siempre decimos que vamos a paso lento pero seguro. Un negocio o una tienda lo vemos lejano y seguimos vendiendo por ahora en Instagram. Vamos creciendo de a poco. Para nada imaginábamos esto, porque todo lo relacionamos con el fútbol, no con esto", concluyó.