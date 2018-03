Larín avisa: el Alianza buscará ganar y gustar ante Metapán

El volante del Alianza manifestó que el partido realizado el jueves no fue lo esperado, pero que el encuentro de vuelta será diferente.



“Fue un partido complicado en una cancha donde ellos son muy apretados y creo que el partido fue muy táctico. Nosotros pensamos en la recuperación y en el siguiente encuentro, no hay exceso de confianza. Tenemos una leve ventaja, pero nosotros no estamos esperanzados a eso de la mejor posición, si no a salir a ganar partido a partido a partido, ya que esto es Alianza y la afición te obliga a ganar”.

También habló sobre quién está más obligado a ganar y lo importante que será marca en los primeros minutos.



“Hay equipos que se nos vienen a cerrar y por ahí complican en muchos tramos del partido, el Metapán está obligado a ganar y con el mínimo error que nosotros podamos cometer ellos pueden obtener la clasificación, esperamos estar en una nueva final y la concentración será la ventaja, pero nosotros haremos nuestro trabajo, mentalizarnos y buscar la victoria, en el Cusca será diferente, habrá más espacio y amplitud para movernos”, mencionó.