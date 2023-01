Lara sobre Larín y Tamacas: "Hay lineamientos en la parte económica que no me puedo saltar"

El Alianza tiene vulnerables los sectores del lateral derecho e izquierdo ante la salida de Bryan Tamacas y la lesión de Jonathan Jiménez. Sobre la posibilidad que Tamacas regrese al equipo debido a que no pudo concretar su oferta de militar en Brasil, así como Alexander Larín que no seguirá en el Comunicaciones de Guatemala, el entrenador albo fue claro al manifestar que el equipo debe mantenerse en su presupuesto.

Lara es consciente de la "falencia" por las bandas y habló de las "condiciones y características" de Tamacas y Larín, pero que el tema también pasa por el presupuesto de los paquidermos para que puedan estar en el equipo.

"Siempre piensa uno en ir más allá de lo que uno tiene. Tenemos competencia internacional y la liga y todo el que llegue a sumar siempre será bienvenido. La falencia que tenemos o preocupación es en los laterales. No ha habido esa total claridad en cuanto a estos dos jugadores, indudablemente que conocemos sus condiciones y características, pero soy la persona que recomiendo que da los nombres de los jugadores", dijo Lara.

"Hay lineamientos en la parte económica que no me puedo saltar. Alianza tiene un presupuesto y no se puede salir uno, y si no se puede hay que buscar otros mercados. Son dos grandes jugadores, sé lo que pueden aportar, pero también tenemos que mirar la parte de ellos, lo que han querido manifestar en su momento, de querer estar en Alianza, pero todos tenemos que poner un granito de arena para que estos detalles lleguen a buen puerto", agregó.

Ante esta situación, el míster apuntó que se trabaja con jugadores de la reserva para que puedan ser las opciones en caso el plantel mayor los necesite, pero adelantó que se debe llevar un trabajo con ellos.

"Estamos trabajando con los chicos de la reserva que estamos llevando al equipo profesional. No es de llegar y tirarlos a la caldera para que se vayan a quemar, es un proceso que hay que iniciar con ellos y que se les pueda dar la oportunidad", manifestó Lara.

Del Cuscatlán

Por otra parte, el presidente del Alianza, Pedro Hernández, manifestó que recibieron documentación de parte de CONCACAF respecto a la inspección que se realizó al estadio Cuscatlán con miras al enfrentamiento ante el Philadelphia Union de la MLS el próximo 7 de marzo.

El pope manifestó que se realizará una nueva inspección en febrero y deberá ser EDESSA, dueños del inmueble, quienes deben hacer las correcciones pues el ente rector dijo que "dará seguimiento" a la situación.

Los albos se alistan también para encarar el Clausura 2023 que arrancará el próximo 28 de enero y sostendrán un partido amistoso este sábado ante el Vendaval de Apopa de la segunda división con el cual cerrarán su etapa de fogueos.