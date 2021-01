Laporta, Font, Freixa y Rousaud superan el mínimo de firmas necesarias

El Barcelona señala que "una vez acabado el periodo de recogida de firmas, Jordi Farré, Xavier Vilajoana, Agustí Benedito, Lluís Fernández Alà y Pere Riera no han podido sumar el mínimo de firmas exigidas para ser candidatos a las elecciones del 24 de enero".



Joan Laporta ha sido quien más firmas ha presentado con un total de 10.272, seguido de Víctor Font, que ha aportado 4.713, Toni Freixa, que ha recogido 2.822, y Emili Rousaud, que ha presentado un total de 2.510.



Por su parte, Xavier Vilajona ha presentado un total de 1.968 papeletas y no ha llegado al mínimo exigido. Jordi Farré, Lluís Fernandez Alano y Pere Riera han decidido destruir en el mismo auditorio sus boletines sin ser contabilizados ni validados. Finalmente, Agustí Benedito no ha presentado sus firmas, agrega el club.



"El número de firmas válidas y la proclamación oficial de los candidatos queda ahora pendiente del proceso de validación de papeletas, que empezará este martes y acabará el jueves día 14. Según el número de firmas que no sean validadas puede variar el número final de candidatos a las elecciones", precisa la entidad.