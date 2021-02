Landázuri busca debutar con Sonsonate ante el FAS

La dirigencia del Sonsonate aseguró que el colombiano Víctor Manuel Landázuri Díaz podría debutar en las filas de los verdolagas este miércoles por la tarde en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana cuando los cocoteros enfrenten al local FAS por la segunda fecha del torneo Clausura 2021.

Miguel Castillo, presidente del equipo occidental, dijo que los trámites se están haciendo y las expectativas para que el jugador colombiano de 23 años pueda debutar en esta jornada son altas.

“Esperamos que así sea, hoy recibimos el permiso respectivo de parte de las autoridades de migración y estamos buscando la manera de agilizar sus papeles para que pueda debutar ante el FAS”, destacó el dirigente sonsonateco quien admitió además que si no salen las cosas como las están planificando podría hacerlo en casa el próximo sábado por la noche ante el Isidro Metapán.

“Estamos haciendo todo lo posible como junta directiva para que Landázuri pueda debutar este miércoles ante FAS, sabemos que el cuerpo técnico necesita refuerzos en su plantel, ayer (domingo) el equipo brindó mucho sacrificio con solo jugadores nacionales y estamos comprometidos en brindarle al profesor Castromán todos los recursos humanos que podamos darle”, destacó.

Sobre los otros tres refuerzos del equipo verdolaga, Castillo admitió que esperan que arriben al país en lo que resta de esta semana.

“Estamos trabajando en eso, son un lateral izquierdo uruguayo que ya jugó en Centroamérica, un centro delantero argentino y un defensa central también argentino, los los tres posiblemente lleguen al país durante esta semana ya que tenemos problemas con las conexiones con las aerolíneas, por el momento no estamos autorizados en revelar sus nombres, pero serán jugadores que aportarán al equipo”, afirmó.

CON DESEOS

El nuevo jugador colombiano de Sonsonate fue testigo del empate sin goles que su nuevo equipo firmó el pasado domingo en Ahuachapán ante el local Once Deportivo y al final del mismo declaró a Deportes LPG sus sensaciones del juego.

“Me tocó mirar el partido desde afuera, contento por el resultado que se consiguió, la verdad me siento con mucha ansiedad, deseo jugar y espero que los papeles salgan rápido”, afirmó.

Landazuri tiene dentro de su hoja de vida un paso por la sub-20 de los Xolos de Tijuana en donde marcó un total de 20 goles, algo que el propio Landázuri corrobora al señalar parte de sus virtudes dentro de la cancha.

“Soy un jugador de mucha velocidad, que juega muy vertical en la cancha, que juega y le gusta encarar mucho, siempre propone los mano a mano”, aseguró el atacante nacido hace 23 años en Pradera Valle y que ha tenido participación en las ligas de México, Argentina y China.

Sobre su estancia en el país, Landázuri no tiene queja alguna de la manera en que lo han tratado en la ciudad de Sonsonate.

“Me han tratado bien, la gente salvadoreña es cálida, muy amable, me he sentido bien en Sonsonate” manifestó el puntero derecho quien también puede jugar como volante de enganche y ex jugador del Club San Martín de San Juan de la segunda división del balompié argentino donde marcó nueve goles en 14 partidos de liga.