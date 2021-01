Landaverde: "Es mi mejor etapa en el equipo"

Uno de los fijos en el esquema de Jorge Rodríguez en el 11 titular es el volante Bryan Landaverde. El volante se perdió los últimos compromisos debido unas molestias en el nervio piramidal, a la altura de la cadera, pero esta semana ha trabajado con normalidad y podría ver minutos en la serie ante Sonsonate por cuartos de final.

Landaverde recibió el alta médica la semana pasada pero el cuerpo técnico no quiso arriesgar y no vio minutos ante el Municipal Limeño el pasado sábado. Sin embargo, el volante aseguró que está en buenas condiciones y será decisión del "Zarco" si es tomado en cuenta.

"Las terapias y el descanso me ha ayudado bastante. Gracias a Dios ya superé las molestias y estamos a disposición del cuerpo técnico. Uno mismo es el mejor doctor y en estos entrenamientos me he exigido mucho para ver dónde estoy y gracias a Dios no me ha molestado nada", dijo Landaverde.

El volante tigrillo ha aportado con dos goles en este Apertura y es de las piezas que más minutos ha tenido en el certamen. Landaverde reconoce que si bien quiere estar en el terreno de juego, será el entrenador Rodríguez quien tenga la última palabra.

"El profe sabrá decidir y si me toca, pues espero rendir como lo venía haciendo. Ha sido mi mejor etapa en el equipo y quiero seguir así para aportar de la mejor manera. Superar un lesión a veces es complicado pero ahora me siento bien para ayudar si así lo decide el profe", agregó.

El FAS enfrentará este jueves al Sonsonate en la ida de los cuartos de final y el choque de vuelta será el próximo domingo en el estadio Óscar Quiteño. Ya se vieron las caras en la fase preliminar con saldo de una victoria por bando, razón por la que Landaverde no se confía de su rival cocotero.

"El Sonsonate es un rival difícil, ha mostrado su calidad, pero hemos trabajado bien y vamos a encarar esta serie como se merece, con mucho respeto y responsabilidad", finalizó.