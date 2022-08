Lamentos en Platense: "Esperamos dos goles para poder reaccionar"

A pesar de igualar un marcador que perdían por dos goles, al Platense no le alcanzó y terminó por dar el boleto a cuartos de la Liga Concacaf al Verdes del fútbol beliceño. Los dirigidos por Erick Dowson Prado lamentaron la falta de reacción que los dejó en el Cuscatlán sin la clasificación.

Tras el encuentro el colombiano Jhon Machado hizo hincapié en que "tuvieron que caer dos goles para que reaccionar" y lamentó la falta de pegada para un equipo que salió dolido del Cusca.

"Esperamos que nos hicieran dos goles para reaccionar. Así es el fútbol y dimos todo hasta lo último", dijo Machado. Agregó que "fue una experiencia. Fue un buen partido y no se nos dieron las cosas, no fue como lo queríamos", comentó el atacante que abrió el camino para el empate de los viroleños, que no fue suficiente.

Platense se preparó esta campaña con la expectativa de brillar y competir en el torneo internacional tras varias décadas fuera del plano internacional. Ni la llegada de Erick Dowson Prado y un cuerpo técnico experimentado, además de los recientes fichajes, le ayudaron al equipo a dar el golpe y pasar a la siguiente ronda de un torneo en el que se enfrentarían al Alianza, que ahora es el próximo rival del Verdes FC.

Machado concluyó que "no salieron las cosas ni se dieron los resultados como queríamos". Platense pone punto y final a su temporada en la Liga CONCACAF con dos empates que, por diferencia de goles, lo dejaron fuera de la competición regional. Toca pensar en el torneo local a la espera de su reanudación.