Lamentos en Jocoro: "No era lo que esperamos" 

Jocoro tuvo una de sus peores tardes en este Apertura 2022. Águila le asestó cinco goles y el equipo vio caer su liderato una jornada después. Para el delantero Juan "Camino" Argueta, hay que aprender y levantarse.

Porque la tarde del sábado, Jocoro no supo encontrar respuestas tácticas en su juego para frenar a un Águila que lo presionó y lo obligó a errar en pases clave.

"No era lo que esperamos. Anoté pero no fue suficiente, al final fallamos todos cmo equipo y tenemos que aprender de estas derrotas. No queríamos irnos de acá de esta forma", dijo Argueta.

Agregó que" hubo errores que no piensas que te van a pasar. no fue nuestro día, hay que analizar lo que pasó y corregir ", dijo el delantero.

"Hay que aceptar las derrotas como se debe, el futbol es así ", concluyó el delantero fogonero. El plantel lamenta ahora ver perder el liderato pero sigue firme en la clasificación.