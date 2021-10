Lamentan agresión a Memo Ochoa en el Cuscatlán

En conferencia de prensa el técnico Hugo Pérez pidió perdón por un sector de aficionados que lanzó objetos al campo y que insultaron además el himno de México en el partido por la octagonal que los aztecas se llevaron por 0-2 ante El Salvador. Pero además de las imágenes que mostraron las cámaras, el periodismo norteamericano lamentó las agresiones que sufrió su guardameta.

"Lamentables", dijo David Faitelson ante el video publicado por Fernando Schwartz en la que se muestra al meta del América mientras varios aficionados en el sector detrás de la portería le lanzan bolsas de agua mientras intenta seguir las acciones de juego.

El video fue replicado en otras redes sociales y lamentan el comportamiento de la afición salvadoreña el pasado miércoles. Hugo Pérez mencionó que "pedimos perdón por un sector que no fue respetuoso con el visitante. No es la mayoría pero son cosas que lamentamos y lo digo en nombre del cuerpo técnico, jugadores y la federación".

Por su parte Fernando Palomo comentó que "Esto me da vergüenza. La mala educación de algunos que se creen con derecho a tirar lo que sea a un portero rival. La falta de educación queda así expresada, en imágenes. Ojalá esta cultura cambie algún día. Se puede, no me digan que no".

El máximo ente rector no se ha posicionado sobre alguno de los hechos reportados en el Cusca pero ya hubo sanción en Panamá por cánticos homofóbicos e invasión de cancha.