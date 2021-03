Lainez: "La gente me ha hecho sentir en casa desde que llegué"

¿Cómo se ha dado la mejora del Betis en 2021 y cómo es su relación con Manuel Pellegrini?

"La competencia interna en la plantilla es muy fuerte. Todos estamos entrenando lo más duro posible para que se refleje en nuestras actuaciones grupales. Cuando las cosas no van tan bien, el carácter del equipo, la relación con la afición siempre ha sido muy buena en el Betis. Pero ahora nuestro buen trabajo está dando frutos en el campo. Luchamos juntos como hermanos; es algo muy importante".

"Nos enfocamos en cada juego a medida que vienen, enfocamos todas nuestras energías en el próximo juego. Nuestra forma realmente se ha recuperado en los últimos meses. La convicción del equipo hace que estemos en posiciones europeas".

"Estoy muy feliz en Sevilla. La gente me ha hecho sentir como en casa desde que llegué. Te hace crecer no solo en términos futbolísticos sino también en tu vida personal. Tener amigos fuera del club también, creo que te hace sentir muy bien con la ciudad".

"Manuel Pellegrini es muy importante para mí. Cuando un entrenador te elige es porque confía en ti. Me lo ha mostrado. Mi compromiso es total con el equipo. Es un maestro que siempre me corrige cuando tiene que hacerlo. Si tal vez mejoro en una cosa, él ya no me corrige en eso; algo más en lo que ayudaría a encontrarme. Y estoy feliz con eso. Me ayuda a aprender y seguir creciendo como jugador. Si puedo ayudar al equipo, entonces estoy feliz".

"Más que nada, me ha ayudado a madurar en ciertos aspectos y en aspectos del sistema quiere que juguemos en el campo. Poco a poco comprendí más y más y vi mejoras en mi juego. Eso me brindó más oportunidades de jugar e impresionar. Creo que también los aproveché al máximo. Pero siempre estamos trabajando para ser mejores. Puede que piense que estoy haciendo algo bien, pero luego el entrenador señala algo más en lo que necesito mejorar. De eso se trata el crecimiento, siempre mejorando en una cosa tras otra, sin quedarse quieto".

¿Qué piensa de Andrés Guardado y el mundial de Qatar 2022?

"Por supuesto, para mí y para muchos mexicanos, sabemos lo que representa a Andrés Guardado. Me ha ayudado, no solo en términos futbolísticos, en los que siempre intenta ayudarme, sino también fuera del campo. Siempre está ahí, lo que necesito, me envía mensajes. Sientes esa cercanía. Para mí es más que un amigo, lo considero más un hermano, ¡aunque es mayor que yo! Pero es una persona muy cercana. Cuando notas que las cosas son así, es algo agradable. Te ayuda a crecer no solo en el fútbol, sino en otros aspectos de la vida".

¿Me veo jugando el Mundial de Qatar con él?

"Sí, claro, es un sueño que tengo. El sueño de todo futbolista es representar a su país en un Mundial. Es una de las cosas más bonitas que te pueden pasar, entre otras cosas. Pero cuando se trata de representar a su país, no creo que haya una competencia mejor. Sería un gran orgullo para mí representar a mi país en un Mundial. Es algo en lo que voy a trabajar. Es para lo que trabajamos, para el equipo y para tener ese tipo de objetivos".

"Imagínese eso, y además de jugar con él, es todo un ícono en nuestro país. Y aquí en el Betis también. Es una figura muy importante para nosotros. Aporta mucho como futbolista, sus talentos son muchos, es un jugador muy talentoso. Tiene una mentalidad increíble. Pero sobre todo quién es él como persona. Lo que le da al equipo como persona, es algo que rara vez ves".

¿Como es tu personaje como jugador y como te llevas con los aficionados mexicanos?

"Soy una persona que siempre ha tenido confianza en si mismo. No creo que lo pierda nunca. Tengo mucho carácter en el campo. Aprovechando mis oportunidades y trabajando con humildad, las cosas siempre me han llegado. Desde que vine aquí, así ha sido. Estoy seguro de que voy a ser algo grande. En mi país tengo responsabilidades. Hice mi debut joven, pero nunca me ha pesado mucho en los hombros. Siempre lo he usado como motivación para seguir adelante".

"Visitar México con el Betis fue increíble. Andrés es una figura muy visible en el fútbol desde hace años. Y mi país tiene algo especial para mí, no lo sé. La gente me quiere mucho, siempre me lo expresan en las redes sociales, desde que estuve en el Club América. Es algo muy bonito, que siempre conecto con la gente. Estoy muy feliz de que la gente de mi país me quiera porque es recíproco".