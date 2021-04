LaLiga capacitará en dirigencia deportiva a la Primera División

LaLiga –liga de fútbol profesional de España- (a través de su Departamento Educativo, LaLiga Business School) organiza a partir del martes 20 de abril, unas jornadas de formación relacionadas a dirigencia deportiva y profesionalización del fútbol a diferentes directivos y profesionales de clubes y ligas en América Central. Con la participación de directivos de la competición española y de clubes de LaLiga Santander, se tratarán temas para intercambiar conocimientos e impulsar el crecimiento de la industria deportiva en la región.

En total se realizarán seis sesiones de trabajo a lo largo de dos semanas, en la que se discutirán temas como: fan engagement, comunicación corporativa, estrategia en canales digitales, captación de patrocinios, activación de patrocinios, eSports, entre otros. Además de los ejecutivos de LaLiga que darán las formaciones, clubes de LaLiga Santander participarán, entre ellos: Sevilla F.C., Real Betis Balompié, Levante U.D., Cádiz C.F., Real Zaragoza, C.D. Leganés. Por parte de las ligas y clubes de América Central, participarán en las jornadas de formación: Liga Panameña de Fútbol, Liga Promerica (Costa Rica), Liga Salva Vida (Honduras), Liga Primera (Nicaragua) y la Primera División de El Salvador.

“Desde LaLiga uno de nuestros principales objetivos es el intercambiar conocimientos para ayudar a la profesionalización de la industria deportiva. A través de estas jornadas con ligas y clubes centroamericanos esperamos ayudarles a desarrollar habilidades en temas de gestión en la industria del fútbol”, comentó Martín Pardo, Delegado de LaLiga en América Central.

“Estamos muy contentos de tener la oportunidad de compartir la experiencia de LaLiga en la región Centroamericana y en particular con los profesionales y directivos de la industria del fútbol local. Este acuerdo reafirma el compromiso de nuestra organización de profesionalizar el sector deportivo y, en sintonía con nuestro eslogan, "no es fútbol, es LaLiga", esto nos posiciona a la vanguardia de la industria, no solo en términos deportivos sino también en estándares educativos”, comentó José Moya, director de LaLiga Business School.

Por su parte, Samuel Eduardo Gálvez, presidente de Liga Pepsi, recalcó la importancia al participar en dicha actividad que responde al convenio firmado por las instituciones hace tres años, y agregó “será una experiencia enriquecedora para el personal que se desarrolla internamente en los clubes salvadoreños, reconociendo la gran calidad y conocimiento de los exponentes que una liga tan importante como la española posee, a la cual agradecemos por hacernos partícipes de la experiencia formativa, que sin lugar a dudas vendrá a fortalecer nuestro aprendizaje sobre administración deportiva”.