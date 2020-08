La vuelta del fútbol y los protocolos sanitarios

Programa con muchos temas, actualidad y además lo que puede pasar en el país si el fútbol regresa y no se toman ejemplos sobre lo ocurrido en otras ligas, como en Perú en donde aficionados se hicieron presentes a las afueras de un partido en plena pandemia.



Pero la tarde arrancó con lo ocurrido en la Liga de Campeones el pasado fin de semana. Barcelona pasó a la siguiente ronda pero Juventus y el Real Madrid dijeron adiós al torneo más importante de Europa.



"En líneas generales no fue un buen partido entre el City y el Madrid. Los ingleses aprovecharon lo flojo de un Madrid sin Sergio Ramos; decepcionado por algunos jugadores que estuvieron desconocidos, arrancando por Varane", comentó Eugenio Calderón.



El panelista agregó que "Se juntaron muchas cosas que aprovecha el City. No fue contundente pero fue práctico, el Madrid no puede reclamar nada porque perdió los dos duelos. Sigo soñando con una final City-PSG".



Rodrigo Arias agregó: "Al City se lo vinieron los fantasmas encima después del gol de Benzema. Estuvo nervioso hasta el segundo error de Varane y ahí salió el estilo de Guardiola. No es casualidad que sin Ramos el Madrid ha perdido más de lo que gana".



Los errores arbitrales también marcaron la jornada. El partido de la Juventus y el del Barcelona estuvo lleno de decisiones que entran en la polémica y que también fueron analizados.



Cristian Villalta mencionó que "Hay mucha polémica por el penalti que se comete sobre Messi. Una cosas es que analices la jugada y el resultado de la jugada... Es obvio que el jugador del Nápoles no sabe que llega Messi".



LA VUELTA AL FÚTBOL



Desde Honduras el periodista Gustavo Roca habló sobre el protocolo que deja abierta la posibilidad de la vuelta al fútbol en el vecino país. Comentó que al igual que en Costa Rica, se planea un regreso marcado por las pruebas en los jugadores.



"Es incógnita la fecha del regreso. Hay seis equipos que están pujando por préstamos bancarios para abarcar los costos y llevar a cabo el plan de seguridad", dijo el periodista vecino.



También mencionó: "Lo último es el protocolo de bioseguridad. Es similar a lo que puso en marcha Costa Rica y lo que hicieron en El Salvador, que fue prácticamente lo mismo: Pruebas a jugadores y al cuerpo técnico, pruebas instantáneas cada 15 días".



"Honduras pasa uno de los momentos más amargos con la pandemia. Es seguro que el fútbol volverá sin público", dijo Roca, agregando que "la federación espera el dinero de la FIFA. Se le entregará solo a la primera división ese dinero y se le da una patada en el trasero a la segunda división, pero no. Solo a primera".



Los problemas económicos están en toda la región. En Honduras no todos los equipos pueden mantener la solvencia en la crisis, además que se están gestionando préstamos bancarios y la ayuda que brindará la FIFA, fundamental para el regreso del fútbol.



"Acá el único equipo solvente es el Olimpia. Después el Motagua que es el segundo equipo más solvente económicamente. Una compañía de refrescos le acaba de cancelar el contrato por lo mismo de la crisis", dijo Roca.



Por otra parte, desde Perú, el periodista Julián Fernández, habló de los hechos ocurridos en la jornada siete del fútbol peruano en el que aficionados se reunieron sin autorización afuera del estadio, algo prohibido por el mismo tema de la pandemia.



"Se habla de sanción para el club porque es un delito a la salud pública aunque no lo hayan podido controlar. Hay que tener responsabilidad ante los colores y tu pasión", concluyó Fernández.