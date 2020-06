La vida después del fútbol de José Canizalez

José Canizalez representó al país en selecciones juveniles sub-17 y sub-21, jugó en la reserva del FAS y Alianza, dejó el fútbol profesional en el año 2001 y ahora destaca como gerente país en una línea de tiendas del Aeropuerto internacional de El Salvador.

Destacó desde pequeño como un volante creativo y delantero. Canizalez, mejor conocido como “Figura”, se formó en las escuelas de fútbol de CEL desde los seis años de edad y mientras formaba parte del nivel 4 (13-15 años) fue reclutado para reforzar a la selección sub-17 que participó en el Premundial de la CONCACAF ante Estados Unidos, Jamaica, Canadá y Bermudas, en 1994.

Llegó al FAS con 15 años de edad, jugó con la filial del equipo santaneco en la segunda división (FAS-San Luis) y en la categoría de reserva coincidió con Alex Pinto y Cristiam Álvarez, entre otros jugadores “que después destacaron increíblemente en la liga mayor. El FAS tenía una gran estructura muy buena, juveniles, liga de ascenso, reserva y equipo de liga mayor”, recordó.

Llegó a la categoría de reserva del Alianza en 1996, gracias a la gestión del entrenador Mario Figueroa y pasó al plantel mayor en 1999. Coincidió en el conjunto albo con William Chachagua, Horacio Lugo, Rodrigo Osorio, Adrián de la Cruz, Joaquín Canales, Marcel Bauzá, entre otros. “El Alianza era y sigue siendo uno de los equipos más grandes”, remarcó.

También representó a El Salvador con la selección sub-21, dirigida por Óscar Benítez y Rubén Guevara, en los Juegos Centroamericanos, disputados en Honduras, en 1997.

Pero en el año 2001, por problemas entre juntas directivas del Alianza, optó por dejar el fútbol y dedicarse a los estudios de licenciatura en relaciones internacionales, mantuvo la chispa de aprendizaje y luego se graduó de administrador de empresas, obtuvo una maestría en mercadeo y comunicaciones en este periodo, y en la actualidad, trabaja como gerente país de la empresa LURYX- Top Brands International, en el Duty Free (tiendas libres) del Aeropuerto internacional de El Salvador.

Se declara un fiel admirador de Jorge “el Mágico” González, incluso compartieron en el equipo Pachines. Casado desde hace 14 años y con dos hijos, en la actualidad se mantiene activo, juega torneos de veteranos y profesionales. “Desde pequeño tuve un ídolo, Jorge González y tuve la dicha de jugar con él en el equipo Pachines, ese fue el top en mi carrera. No existe otro jugador como él”.

AMPLIO RECORRIDO

Desde niño, Canizalez buscó destacar, dejar huella a su paso, y lo demostró con las escuelas de fútbol de CEL “esta escuela fue formadora de jóvenes, salieron jugadores importantes, tuvimos grandes profesores como Carlos “el Ranchero” Guerra, Mario Figueroa, Roberto Palacios”.

Sostuvo que “el fútbol abre puertas, me dejó representar al país, es lo más grande que le puede pasar a un futbolista, tuve la satisfacción de formar parte del equipo titular y marcarle un gol a Jamaica, empatamos el partido 1-1 en el estadio Flor Blanca; lo segundo, las amistades, tengo una infinidad de amistades grandes al fútbol y eso no es medible con nada”.

“Antes jugabas fútbol, te agarrabas a trompones con el rival que tocaba jugar, pero te lo encontrabas en la calle y eran cheros. No pasaba nada, eran un compañero más, lastimosamente hoy las cosas han cambiado”, reflexionó.

Tras su paso por el FAS, llegó al Alianza, pero en el año 2001, abruptamente optó por dedicarse al estudio universitario y dejar su carrera profesional en el balompié salvadoreño. “Terminé mi corta carrera futbolística en el año 2001 porque se dio un problema de juntas directivas en el Alianza, yo estaba con la junta directiva del doctor (Óscar) Rodríguez y estaba la otra directiva de los señores Sol Meza y la que sería presidida por los señores Padilla. En ese impasse estuvimos entre cuatro y cinco meses sin recibir sueldo, había dos equipos, prácticamente, no se decidía cuál participaría, yo en 1999, con 19 años de edad, fui padre y en el 2001 me daba pena pedirle pisto a mi papá, decidí dejar el fútbol y me dedico a mis estudios y tener mi primer trabajo”.

Esa decisión le permitió coronar tres carreras “me dediqué a estudiar, cursé la licenciatura en relaciones internacionales, trabajé como supervisor en una línea de restaurantes, llegué a ser gerente general; también cursé licenciatura en administración de empresas, una maestría en mercadeo y comunicaciones. Tengo tres carreras con las cuales vivo mi vida satisfactoriamente”.

Se desempeñó como gerente de operaciones de una cadena de restaurantes y en la actualidad “veo la operación, la parte de mercadeo, ventas, importaciones, exportaciones, de 10 tiendas de la zona libre del aeropuerto. Feliz con lo que hago, me gusta y disfruto lo que hago. Sigo acompañando la pasión del fútbol”, contó.

Expuso que “tengo buenos recuerdos, la bendición de seguir jugando con esas mismas personas en la Liga Master, quedamos campeones con el Alianza muchas veces jugando con grandes figuras. Actualmente estoy en un torneo en FESA de padres de familia y ex alumnos de colegio, juego con el Pericos, que representa al Externado San José. El que probó esta droga del fútbol, difícilmente la deja”