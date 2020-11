La vez que Chelona y "Pájaro" Huezo recordaron el choque de la Azul ante Maradona

Esta es una reconstrucción que hizo EL GRÁFICO sobre el choque entre El Salvador y Argentina en el Mundial de 1982 disputado el 23 de junio de ese año. Para esta ocasión, se buscó a Jaime "Chelona" Rodríguez y Jaime "el Pájaro" Huezo para que recordaran cómo fue dicho encuentro.

Nos reunimos con dos figuras de aquella selección de 1982 para revisar el Argentina 2-0 El Salvador: Jaime “Chelona” Rodríguez y Norberto “Pajarito” Huezo. Los dos coincidieron en que los argentinos llegaron muy presionados a ese partido y que estuvieron desesperados por golear, pues no querían ser menos que Hungría.

“Se los notaba preocupados. Passarella les hablaba mucho y les exigía desde atrás”, dice Huezo.

El argentino que más los “cucaba” era Américo “el Tolo” Gallego, quien ahora es técnico del Toluca de México. “Él y otros nos decían que éramos unos guerrilleros muertos de hambre, pero nosotros no nos quedamos callados: ‘son peores ustedes, que (Inglaterra) con dos barquitos los ha ido a hacer mierda’, les decíamos, y se hacían locos de la indignación por lo de las Malvinas”, recerdó Rodríguez.

Rodríguez vivió un duelo personal con Maradona, a quien no dejó en paz en todo el partido. “Le metí unas seis o siete patadas de las mías, y nunca rezongó, nunca dijo nada”, dice “la Chelona”, mientras observa el vídeo del partido por cortesía de EL GRÁFICO.

Cuando el vídeo llega a la jugada del penalti, los dos concuerdan en que Paco Jovel “debió haber aguantado, porque el argentino ya no tenía ángulo de tiro ni podía centrar”. En la imagen puede verse cómo Rodríguez se acercó al arquero Guevara Mora para decirle algo. “Le dije que aguantara hasta lo último, porque ya sabía que Passarella siempre tiraba fuerte, no colocado.”

Pero Passarella clavó el 1-0 parcial. ¿Temieron que se repitiera una goleada? “No, porque ya teníamos más seguridad, ya habíamos jugado con Bélgica (derrota de 1-0) y nos teníamos más confianza”, dice “la Chelona”.

El penalti que no fue

Al “Pajarito” también le cometieron un penalti al minuto 44, pero el árbitro Barranco no lo pitó.

“¡Sí, era penalti, me lo hicieron y no lo pitaron!”, reacciona Norberto al ver de nuevo la acción. “¡Si me dieron, me mocharon! Me dio en el pie de apoyo”, añade.

Por otro lado, los dos aclararon un punto: Osorto salió del partido por “la Ardilla” Arévalo porque el técnico “Pipo” Rodríguez consideró que ya andaba pegando demasiado. “Es que ya andaba muy violento, a él se le pelaban los cables”, recuerda sonriente Rodríguez.

Otro que salió hasta en camilla del juego fue Ventura, quien “se tiró al suelo porque ya no aguantaba, estaba fundido”, aclara Rodríguez, secundado por Huezo.

Los salvadoreños recordaron que los argentinos se negaron a intercambiar camisetas al final, pero eso ya no importó: irse del Mundial con derrota de 2-0 ante la Argentina campeona del mundo fue un adiós digno.