Bonilla: "La última vez fuimos superiores a Jamaica"

Para Nelson Bonilla, ariete de selección y del Bangkok United tailandés, la escuadra nacional no sufre de la presión del choque ante Jamaica de este sábado, por la ronda previa de Liga de Naciones, y afirmó que el equipo nacional ya demostró en el pasado que puede vencer a los caribeños.

La última vez que la Azul jugó con los "Reggae Boyz" fue en Copa Oro, en 2017, y Nelson sabe que en esa ocasión "fuimos superiores a ellos". Esto, más la localía del Cuscatlán y la experiencia del plantel, lo motiva antes del crucial choque.



Llegas a selección en un buen momento goleador en Tailandia...

Gracias a Dios se me han dado los goles (acumula dos en cuatro juegos) y el equipo (Bangkok United) hizo el esfuerzo de adquirirme. Es una responsabilidad personal y espero que se eso se refleje el día del partido ante Jamaica.

¿Qué análisis haces de este partido?

Se tiene que ganar porque estamos en casa y aprovechar la localía, no solo porque se viene Copa Oro sino también por la eliminatoria (mundialista), así que desde ya nos tenemos que hacer respetar. En el partido anterior que perdimos (ante Bermudas), tuvimos un poco de mala suerte, hubo muchas oportunidades de meter el gol y lastimosamente al final nos marcan y perdimos. Ahora tenemos la necesidad de salir a ganar y esperar otros resultados.

¿Cómo percibes el ambiente dentro del grupo?

Está bien, hay varios jugadores que tenemos dos eliminatorias juntos, cinco o seis años juntos, jóvenes, y esperamos que eso sea un plus para el profesor (Carlos de los Cobos) y que se aproveche para trabajar bien.

¿Hay ansias en el grupo ante la necesidad de ganar?

No. Sabemos que Jamaica no es un equipo fácil, tenemos casi 20 años de no ganarles. La última vez, empatamos 1-1 con ellos, fuimos superiores a ellos y llegaron a la final de Copa Oro (2017). Ahora tenemos que aprovechar la localía, a nuestra gente...

¿Hay más responsabilidad por ser el que apunta a la titularidad ante Jamaica?

No. Siempre vengo a trabajar y desde 2012 que estoy en selección he tratado de responder con goles y asistencias y la verdad eso se ha dado. Tenemos la necesidad de ganar, pero lo que quiero es que la gente se vaya contenta de que vio a su selección darlo todo, y si es con triunfo, mejor.

Si no se posee la pelota, ante los jamaicanos, ¿hay un plan B de juego?

Históricamente el fútbol salvadoreño ha tenido eso, buen toque de balón. Físicamente no somos muy dotados, no somos altos ni fuertes pero técnicamente tenemos una capacidad bastante grande y eso lo han visto otros técnicos. Afuera del país me han dicho eso, que les sorprende nuestra técnica, lastimosamente la liga y nuestras canchas no nos dan espacio de crecer. Pero ante Jamaica esperamos tener dinámica.

En Jamaica buscarán el roce, son más fuertes que nosotros.