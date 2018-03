La última genialidad de Efraín Burgos en el fútbol estadounidense

El legionario Efraín Burgos Jr. realizo una espléndida asistencia a su compañero de equipo, el delantero Seth Cuhsiplee, que sin dudar la colgó dentro de la red y puso el definitivo 4-1 del Reno 1868 sobre el Park Ranger, correspondiente a la United Soccer League (USL) de Estados Unidos.

El salvadoreño-estadounidense ingresó al minuto 80 y 9 minutos sacó su magia.

La jugada que nació desde la zona defensiva del Reno 1868, Burgos recibió el balón sobre el medio de la banda derecha y con una fenomenal observación asisitió de forma incríble a su compañero, quien colocó de "sombrerito" el cuarto y último gol del gane.

That chip though!



