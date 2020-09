La tercera división inicia el 3 de octubre, con público

Walter López, presidente de la tercera división, confirmó que 24 equipos participarán en el próximo Apertura 2020 que está en agenda inaugurar el venidero 3 de octubre.

Explicó que pretenden jugar con público todos los partidos del torneo, pero cumpliendo con el protocolo sanitario y con un máximo del 50% de capacidad en cada escenario deportivo.

Participarán 24 equipos repartidos en cuatro grupos (A y B por zona centro occidente y oriente), pero, puede ser modificado y dos equipos “se pueden incorporar, hemos tenido conversación con el Francisco Meléndez, que en su momento dijeron que no van a participar y luego nos dicen que se están reuniendo, no es nada oficial; y el Fuerte Aguilares sería el otro equipo, pero no es nada concreto”, añadió.

López explicó que “los equipos están entusiasmados, ya quieren iniciar, se han organizado, todos los equipos tienen un control de bioseguridad, tanto en los escenarios, como en las estructuras de las canchas y el personal que ingresa”.

Se disputarán dos vueltas de clasificación hasta definir los cuatro primeros lugares que se enfrentarán en cruce directo a los cuatro mejores del otro grupo de la zona. Tras los cuartos de final y semifinal, cada zona definirá un campeón.

El equipo campeón de cada zona del Apertura 2020 luchará por el ascenso a la segunda división para la campaña 2021-22, si un equipo repite con el título, ascenderá de forma directa a la liga de plata, caso contrario, se disputaría un juego extra.

“No tenemos restricciones de jugar a puertas cerradas, jugaríamos con público, pero con una distancia de dos metros por persona, la capacidad (de ingreso de aficionados) sería limitada, sabemos que en la tercera división es raro ver un escenario lleno, pero estamos hablando de un 50%”, añadió.

Cuatro nuevos equipos entran en contienda en la liga de plata. El Atlas de Santiago Nonualco, La Paz; el Cojutepeque (categoría del Firpo); Talleres Junior (toma la categoría de El Paraíso) y el San Salvador (adquirió la categoría de Estrella Roja).

“El ascenso se mantiene, subirán dos equipos a la segunda división para la siguiente campaña”, sentenció López.

PARTICIPANTES

Esta es la lista preliminar de los equipos que participarán en el próximo Apertura 2020 de la segunda división

CENTRO OCCIDENTE A

Huracán

Juventud Independiente

Juv. Candelareño

Real Pajonal

ADEREL

Quequeisque

CENTRO OCCIDENTE B

Talleres Jr.

Nueva Concepción

Guazapa

Cojutepeque

San Salvador

Cangrejera

CENTRO ORIENTE A

Atlas

Remolino

Mar y Plata

Juventud Bataneca

Atl. San Lorenzo

Independiente

CENTRO ORIENTE B

UDET

Corinto

Ciclón del Golfo

Atlas

Pasaquina

San Felipe