La teoría de 5 de Copas: Maradona, Messi, el mundial y el juego de cartas que ilusiona a Argentina

Este martes se hizo viral una foto de Diego Armando Maradona jugando a las cartas y una de las que se advierte es el 5 de copas, que tuvo una historia especial con Lionel Messi a raíz de una anécdota revelada días atrás por Alejandro “Papu” Gómez y Leandro Paredes en la previa a la final de la Copa América de 2021. En dicho torneo, la selección argentina venció a Brasil en el mítico Estadio Maracaná y cortó una sequía de 28 años sin títulos a nivel mayores.

La anécdota formó parte de la serie “Sean Eternos: campeones de América”, la serie de Netflix que se estrenó el 3 de noviembre y que cuenta la intimidad del equipo en el certamen disputado en el vecino país y que fue una bisagra en el proceso a cargo de Lionel Scaloni. En un contexto de plena pandemia de COVID-19 en el que el plantel se instaló en un burbuja sanitaria en el predio de Ezeiza, fueron 45 días en los que se formó un coraza de buena química interna entre los jugadores, el cuerpo técnico y el resto de la delegación.

La anécdota que contó el Papu consistió en un juego que hicieron en la habitación de Rodrigo De Paul y estuvieron el propio ex jugador de San Lorenzo y Arsenal, Messi, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Ángel Di María y Sergio Agüero, entre otros.

Gómez propuso un juego en el que había que tirar diez cartas y adivinar una. En caso de acertar, debían tatuársela como se muestra en el video y quienes cumplieron fueron Nicolás Otamendi (siete de espadas) y el mismo Papu (ancho de basto).

VIDEO DE LA EXPLICACIÓN:

Aunque el capítulo especial de este recuerdo lo protagonizó Messi, quien eligió el 5 de copas y el Papu explicó por qué iban a ganar aquella Copa América en Brasil. “Le toca a Leo (Messi). Va tirando cartas y le fue errando. Él había perdido cuatro finales con Argentina, cuatro copas. Le pegó y dijimos, ‘listo, no podemos perder’”, confesó Gómez. Pero, cuál fue la carta que acertó el crack rosarino? “El cinco de copas me tocó. Pero me lo voy a hacer”, reconoció La Pulga, que en su quinto intento con la Selección pudo conseguir su primer título de mayores. Creer o reventar.

A raíz de ello, en las últimas horas se conoció una foto de Diego Maradona con la misma carta y las redes estallaron por la nueva coincidencia, que ilusiona a los fanáticos con la conquista mundial. La primera fue que este será su quinto Mundial tras Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Además, con la Albiceleste, en sus distintos conjuntos, logró cuatro títulos: Mundial Sub-20 en Países Bajos (2005), medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing (2008), Copa América (2021) y La Finalissima (2022). Va por su quinto campeonato con la casaca nacional.

La foto de Maradona jugando a las cartas es de principios de los años ochenta en un viaje en avión con la Selección y algo le indica a uno de sus compañeros. Tomándose la cara con sus manos, al lado de Diego aparece su amigo, Osvaldo Ardiles. En esa época la Argentina disputó muchos encuentros preparatorios ya que al ser el campeón vigente no jugó las Eliminatorias, un beneficio que estuvo para el defensor del título hasta el Mundial de Corea y Japón 2002. Con muchos de ese equipo el recordado Diez disputó su primer Mundial en España 1982.

Al viralizarse la imagen se utilizó el hashtag #ElijoCreer que acompaña a muchos posteos vinculados con la Selección y que se hizo conocido a través de un comercial televisivo basado en coincidencias del año 1986, cuando la Argentina fue campeón en México, y este 2022. Fue el disparador para que los usuarios en las redes sociales busquen hechos y datos de la actualidad y que pueda vincularse con un algo similar ocurrido hace 36 años.

Ante el furor que explotó en las redes sociales y en las de TyC Sports mostraron a varios hinchas argentinos que están en Qatar quienes prometieron tatuarse el 5 de copas si la Selección llega a ser campeona en Medio Oriente.