La sorpresa de Cristiano Ronaldo para el Barcelona

MADRID. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró hoy que el delantero Cristiano Ronaldo ya ha alcanzado el ritmo de sus compañeros tras sólo una semana de entrenamientos, por lo que podría ser titular ante el Barcelona en la ida de la Supercopa de España de fútbol."Nosotros estamos todos bien. No hay lesionados. Todos perfectos físicamente y mentalmente. Todos quieren jugar y eso es bueno, pero yo tengo que elegir. ¿Cristiano? Está listo y está bien. Ha tenido vacaciones y lleva sólo una semana pero trabajó mucho en vacaciones y está listo para jugar con nosotros. Mañana veréis el equipo", dijo el técnico francés en conferencia de prensa.Cristiano Ronaldo, actual Balón de Oro, se incorporó a la pretemporada del Real Madrid el 5 de agosto -casi un mes más tarde que sus compañeros- tras disputar la Copa Confederaciones con la selección de Portugal.El conjunto blanco, campeón de Liga, visita al Barcelona en el Camp Nou. La vuelta de la Supercopa se disputará el miércoles en el Santiago Bernabéu.Zidane también fue consultado por la salida del brasileño Neymar del Barcelona y manifestó que la misma no hace menos temible a su rival. "No hay muchos como Neymar, pero no me preocupo por eso. El que juegue mañana lo va a hacer bien. No será Neymar, pero lo hará bien. ¿Cambios? Han tenido cambios pero la idea de juego del Barcelona no va a cambiar. Si pensamos que mañana va a ser fácil, nos equivocamos".Además, el entrenador del equipo blanco también fue preguntado por los constantes rumores de traspasos en un mercado revolucionado por los 222 millones que pagó el Paris Saint-Germain por Neymar."Tú sabes cómo es el fútbol. Hasta el 31 puede pasar de todo, pero yo estoy muy contento con mi plantilla y no quiero cambios", aseguró Zidane, que este año ha reforzado su plantel con el lateral Theo Hernández, el mediocampista Dani Ceballos y el defensa Jesús Vallejo, todos ellos jóvenes y prometedores.