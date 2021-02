La selección sub-23 está por establecer su equipo definitivo

La selección sub-23 de El Salvador realizó su séptima semana de entrenamiento previo al torneo preolímpico en Guadalajara a realizarse del 18 al 30 de marzo.

El entrenador de la selección sub-23 Hugo Peréz aseguró que la próxima semana revelará la lista definitiva de los jugadores que representarán a El Salvador en suelo azteca.

Es de resaltar que diferentes elementos del proceso sub-23 tuvieron destacadas participaciones en las pasadas fechas del Clausura 2021. El seleccionador nacional indicó que ha seguido el reporte de sus jugadores en sus diferentes equipos en la liga.

"El reporte que tengo de la mayoría jugadores que han participado en la liga ha sido muy positivo. Tenemos que trabajar antes de comenzar el campeonato, para ello tenemos una pretemporada, por decirlo así, hay que llegar a esos clubes y el reporte que tengo de ellos es muy positivo en los que han participado y han sido pieza importante en los resultados de sus equipos" aseguró.

Por otra parte, Pérez indicó que la preolímpica se medirá ante el conjunto de Chalatenango este jueves como último juego preparativo previo al corte final. Además, expresó que enfrentarán un amistoso ante Costa Rica el 14 de marzo en Guadalajara.

"El partido contra Costa Rica es bueno porque nos da un partido amistoso antes de empezar el 19 ante Canadá. No diría yo que es importantísimo por la forma que vamos a jugar o sistemas que que vamos a utilizar. Es importante, porque es cinco días antes del primer partido para ver ciertas cosas que hemos trabajado", dijo.

Además, el entrenador hizo un recuento sobre los últimos resultados amistosos de la selección, los cuales no han sido favorables para el equipo juvenil.

"Por ejemplo en el partido ante el FAS perdemos 4-1, pero veo yo el partido y hubo cosas muy positivas que sacamos de ese partido, pero también en las negativas hay que ser sinceros ante nosotros mismos y ser autocríticos, fueron detalles que ahora en un partido amistoso no te cuestan nada. Pero, al final donde vamos esos detalles y esos errores que se cometieron no tienen que ver nada con el sistema, ni con la idea, detalles de atención que un jugador profesional debe de tener a esos niveles , pero por lo demás...satisfecho no estoy. Obviamente queremos mejorar cada día más, ahora el test más importante será el primer día de competencia”, dijo Pérez.