La selección se prepara para los amistosos ante Guatemala y Panamá

Luego de la participación en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022 la selección nacional de fútbol se concentró en el primer microciclo con miras a los partidos amistosos el próximo domingo 24 de abril contra Guatemala y el dos de mayo versus Panamá.

El cuerpo técnico mantiene la base de la octagonal con algunas incorporaciones de jugadores nacionales y dos jugadores de la Sub 20 que no podrán participar en el Torneo UNCAF sub 19 a realizarse en Belice.

"Estamos retomando el camino, espero que todo siga como como hasta hoy trabajando siempre para poder mantener el ritmo que hemos tenido la transición es el ataque todo eso que hemos tenido siempre", comentó William renderos iraheta auxiliar técnico

Iraeta comentó que esperan sacar los resultados con los jugadores que han convocado, "como no es fecha FIFA eso impide que no podamos tener a todo el equipo, pero eso le da las posibilidades a otros jugadores a mostrarse en partidos oficiales".

"Siempre tratando de proponer, tratando de hacer transiciones rápidas al ataque, presionando alto y siempre teniendo la posición yo creo que eso es importante para nosotros" comentó Iraheta sobre la idea de juego.

En las últimas horas, Roberto Domínguez se cayó de la convocatoria debido a una lesión que sufrió en el partido contra Costa Rica en la octagonal, en su lugar Llegará el Defensa central del club deportivo fas Rudy Clavel.

Se le hizo una ultra hoy por la mañana (Domínguez) y salió salió mal, así que inmediatamente se tomó la decisión y Clavel fue el elegido así que por eso va a estar con nosotros esta semana y en el juego de Guatemala y Panamá" concluyó Iraheta.