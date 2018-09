La selección salvadoreña, con mucho que perder ante Monserrat

La selección nacional mayor inicia hoy su andar por este nuevo experimento de la CONCACAF, Liga de Naciones de CONCACAF. En este torneo, que deja sin efecto Copa Centroamericana de UNCAF, el equipo nacional deberá buscar ante Montserrat, Barbados, Bermuda y Jamaica los puntos que le alcancen para un lugar entre los 16 clasificados a la Copa de Oro 2019.

Montserrat , uno de los 10 países que cierran el ranking de FIFA, se pone como primer escollo del equipo nacional, dirigido por el mexicano Carlos de los Cobos. Tendrá que ir hasta esa isla para poder sacar un resultado que no genere ninguna duda sobre por qué esta arriba de ese equipo en la clasificación de FIFA. Ahí, El Salvador es 72 ahora.

Luego de un largo viaje, la Azul llego a Montserrat. Con algunos entrenamientos encima, los jugadores tendrán que meterse pronto en la idea de De los Cobos, quien hoy dirigirá su segundo juego con la selección.

Después de este juego, el combinado absoluto se dará el lujo de enfrentarse en amistoso a Brasil, este martes, pero el el zaguero Roberto Domínguez cree que hay que pensar ahora en el juego inicial de Liga de Naciones. ""Este es un juego clave para ir sumando de a tres para ir clasificando. Creo que es el juego que tenemos que ganar. Contra Brasil hay que seguir aprendiendo de los grandes", apuntó el zaguero del Whitecaps, de la MLS.

Luego, el volante del Municipal chapín , Jaime Alas, tiene claro que Montserrat será aún más complicado en su casa. "Yo me he enfrentado a muchos equipos de esa zona. Ellos nos pierden nada, los que perdemos somos nosotros. Tenemos que ir a sacra el resultado, sea como sea. Ellos juegan en su casa, su estadio. Vamos a una isla que no conocemos, pero hay que ir por los tres puntos", indicó Alas, titular recurrente para el timonel tico , Hernán Medford.

Por su parte, el zaguero de FAS, Ibsen Castro, cree también en la necesidad de sumar de a tres con la camisa de la selección. "Si queremos que la gente crea en la selección, todos los partidos los debemos disputar como que son finales . Hay que dar lo mejor de sí"", apuntó el zaguero.

Iniciar en firme

Por su parte, el estratega Carlos de los Cobos no piensa en más que no sea un buen arranque en este recorrido eliminatorio a Copa Oro. "Afronto ese juego con esa responsabilidad. Vamos a buscar ese orden en el partido. Que a medida vaya avanzando el partido, vayamos buscando dominarlo¨´, apuntó el estratega mexicano.

Antes de ese juego, el cuerpo técnico de la selección nacional admitió que tenía pocas pistas sobre Montserrat. De los Cobos pudo tener fichas de los jugadores principales sobre ese plantel caribeño, que tiene a sus jugadores en ligas externas. Además de eso, en Miami, una de las escalas para llegar a Montserrat, el timonel azteca habría presentado a sus pupilos algunas imágenes de lo que podían esperar de ese plantel insular.