La selección retorna los entrenamientos rumbo a las competiciones de CONCACAF

El primer programa de la semana de El Gráfico TV se centralizó en el tema del retorno de la selección a los trabajos presenciales para preparar los primeros dos partidos de la primera ronda eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial Catar 2022.

Con una convocatoria de 18 jugadores, la selección estará en una “semi burbuja” en las instalaciones de la Federación de Fútbol a partir de este martes 25, hasta el sábado 29 de agosto en su primer micro-ciclo para encarar los compromisos ante Granada y Montserrat el próximo 8 y 11 de octubre, en los encuentros correspondientes al grupo A de la primera ronda eliminatoria de la CONCACAF.

El panel conformado por Cristian Villalta, Diego López y Eugenio Calderón analizaron la situación del combinado nacional, que significa el regreso de las actividades futboleras del país tras casi seis meses de estar en inactividad.

La temática que analizaron de primero fue la logística que ocupará la FESFUT para recibir a los seleccionados nacionales.

“Yo entendería que mañana, si se les hace la prueba, no vas a encerrar a los jugadores sin antes tener las pruebas, estoy especulando porque no tenemos mayor información del procedimiento que se va seguir”, inició Cristian Villalta.

“Pero sería lo ideal”, dijo Diego López a Villalta. “Lo ideal sería tomarles las pruebas y encerrar a los jugadores, porque si les haces pruebas y les dejas salir, salen y se contagian”, comentó López.

“¿Por qué seguimos perdiendo el tiempo? La semana anterior les dijimos que no se tenían que quedar con los brazos cruzados y que se pusieran a trabajar, ya el técnico vino el fin de semana, ya se hace la primera convocatoria, ya tienes domingo y lunes, para que nadie sepa, ni los jugadores, ni los medios, sobre qué consta esta convocatoria”, dijo Eugenio Calderón.

El panel criticó la decisión de la FESFUT en implementar una “semi burbuja” en las instalaciones de la Federación con la que se le quiere retener a los jugadores, teniendo las instalaciones para realizar una burbuja completa.

“A mí lo que me da terror es que se conoció en la reunión virtual de la liga, que no se tomó una decisión final de esa burbuja en la cual dijimos que era óptima para hacer volver a los mejores jugadores de la liga y sacar esa doble fecha donde no puedes perder ni un punto, sino te quedas fuera del Mundial, así de trascendental. Hoy apareció el concepto de semi-burbujas. Hoy resulta que los equipos pueden llamar a sus jugadores para que empiecen a entrenar el próximo 5 de septiembre. Si las instalaciones y los mecanismos de protección sanitaria pueden ser óptimas en una burbuja, ¿para qué hacer una semi-burbuja?”, dijo Eugenio Calderón.

“Si la FESFUT decidió hacer una semi burbuja y los jugadores estarán tres días concentrados, y luego el jueves se irán a entrenar con sus equipos o van a regresar el fin de semana con su familia, bueno, esa es la decisión soberana que toma con su criterio la FESFUT y su Comité Ejecutivo, así hay que tomarlo”, analizó Cristian Villalta.

“La Federación tampoco puede venir y obligar a los equipos y decirles, préstame tus jugadores para tenerlos en una burbuja completa e iniciar el torneo sin los seleccionados”, opinó Diego López.

