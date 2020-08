La selección nacional volvió a los entrenamientos

El programa de El Gráfico TV analizó este martes el regreso de la selección nacional a los entrenamientos presenciales en la burbuja sanitaria ubicada en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Tras más de cinco meses, la pelota volvió a rodar, esta vez con la selección nacional, quienes iniciaron su preparación a sus dos primeros partidos de la primera ronda eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial de Catar 2022, donde enfrentarán a Granada y a Montserrat el 8 y 11 de octubre.

Los panelistas analizaron dos enfoques del regreso de la selección nacional, el primero fue lo deportivo y lo segundo, lo sanitario, donde también tuvieron la versión del infectólogo salvadoreño Jorge Panameño.

"Lo más importante es que haya jugadores haciendo actividad física, que comiencen a tomar ritmo, a establecerse con el balón luego de tanto tiempo. Yo no me voy a mover de lo que siempre se ha creído, de lo que funcional en el resto del mundo, con que el jugador debe tener su primer contacto con su club, rendir y que eso lo lleve a la selección y no al revés, a mi me da la impresión que se comete un error al poner a la selección por encima del torneo, entiendo que se ha pedido un permiso especial, pero yo creo que se debió pedir un permiso especial para todos los equipos y que volvieran todos y no solo los de la selección", dijo al principio Marcelo Betancourt.

Por su parte, Eugenio Calderón se mostró en contra de la posición de Chelo, argumentando que Carlos de los Cobos no podrá ver a los jugadores porque el torneo comenzará hasta después de la primera doble fecha del torneo Apertura 2020.

"Esta es una situación de emergencia, donde El Salvador ha mostrado pero amplias debilidades, esta es una situación excepcional, Carlos de los Cobos no puede ver a un jugador porque ellos arrancan hasta después de la primera doble fecha y no nos podemos dar el lujo y no trabajar de la manera más sería", contrastó Eugenio Calderón.

EL TEMA SANITARIO

Por su parte, el panel platicó con el infectólogo salvadoreño Jorge Panameño sobre el modelo de burbuja sanitaria que está utilizando la FESFUT para concentrar a los jugadores de la selección.

"Hay que evitar que haya periodos de contacto y hacinamiento, en primer lugar hay que procurar que cada jugador esté en una habitación individual para cumplir el distanciamiento social y segundo procurar el uso de mascarilla", opinó el Dr Jorge Panameño.

"Aquí se trata de establecer un sistema que no solo se base en la confianza del jugador, sino que hay que estar pendiente de todo", agregó el infectólogo salvadoreño.

"Esta es una situación bien compleja, no es posible garantizar un protocolo para que las personas se expongan en diferentes situaciones, porque siempre habrá contagio", concluyó el Dr Jorge Panameño.

Por su parte, el panelista Cristian Villalta opinó sobre la importancia que tendrá las decisiones que tomará la FESFUT con respecto al tiempo que estarán los seleccionados en concentración.

"El Comité Ejecutivo tienen la tarea de convencer a los de la primera división a que los jugadores o entrenan solo con la selección o solo con los equipos, pero no en ambos lugares porque están atentando con la salud de los futbolistas", dijo Cristian Villalta