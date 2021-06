La selección lo tomó por sorpresa

Walmer Martínez tiene fe. El delantero procedente de San Francisco, California, es una de las novedades dentro de la selección y confía en que podrá aportar para la selección en el que seguro será su debut con la mayor y con los colores de El Salvador.

Todo lo que está pasando alrededor del jugador salvadoreño ha sido una sorpresa. "Hace unos meses firmé mi primer contrato como profesional y ahora estoy por debutar con la selección. Por supuesto que todo esto me tomó por sorpresa", declaró el jugador que cuenta las horas para su estreno.

Incluso consideró esta oportunidad como algo único. "Estaba en Estados Unidos y el técnico Hugo Pérez se fijó en mí. Estoy muy agradecido y además espero aportar a la selección. Tengo fe y confío en mi talento para poder darle mucho al equipo".

HAY QUÍMICA

La selección es un reinicio. El técnico Hugo Pérez eligió a los jugadores que él considera necesarios para su esquema táctico que mañana se estrena. Al respecto, Martínez mencionó que el grupo le ha permitido adaptarse rápidamente no solo en el tema deportivo.

"Hemos tenido química con el grupo y siento que me he acoplado bien y que el debut me permita producir algo grande. Me han recibido magníficamente", dijo el jugador del Hartford Athletic.

Walmer confesó además que siempre estuvo con un ojo sobre la selección de El Salvador, a quien seguía con su familia hasta que la oportunidad se abrió luego de la gestión del técnico Hugo Pérez, que ha mostrado su confianza en las cualidades técnicas del explosivo atacante de madre salvadoreña.

"Siempre vi los partidos con mi familia y las dificultades que ha tenido la selección para ganar. Sé que ha sido difícil y uno siempre mira eso. Como salvadoreño quieres que ganen y espero que ahora haya un cambio", agregó.

FÚTBOL OFENSIVO

La selección quiere apostar un fútbol ofensivo. Martínez mencionó que "trabajamos buscando el mediocampo, saliendo desde atrás y sobre todo siendo pacientes. Tenemos que esperar los momentos correctos para atacar y esperar para encontrar la portería".

"Me siento bien en la selección con la banda izquierda. Así me he sentido cómodo en los tres entrenos que he tenido con la selección pero si me quieren

Walmer prácticamente era un desconocido para el fútbol salvadoreño hasta hoy. "Empecé a formarme táctica y técnicamente en Santa Cruz, California. Todos los fundamentos ahí los aprendí y así fue que empezó todo".

El delantero salvadoreño de 22 años ahora cuenta los minutos para demostrar a la afición su talento ofensivo, porque siempre lo reitera: "Me tengo fe y confío en mis talento que puedo aportar mucho a este equipo".