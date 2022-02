La selección femenina busca un "cambio de mentalidad" en las eliminatorias

El entrenador de la selección femenina de El Salvador, Erick Acuña conversó unos minutos en el “Guiri Guiri al Aire” para hablar de la actualidad de la escuadra cuscatleca de cara al arranque del proceso eliminatorio para el mundial que se va a llevar a cabo en Nueva Zelanda.

La selección femenina comenzará su proceso mundialista el próximo miércoles cuando reciba a Belice en Cuscatlán. Posterior a eso, jugará en República Dominicana ante la selección de Aruba y cerrará ante Panamá en condición de visitante. El ganador del grupo avanzará a la octagonal de CONCACAF para pelear por cuatro cupos al mundial.

Hay que recordar que Acuña tomó las riendas de las selecciones femeninas en noviembre de 2020. Sobre el periodo de trabajo con las diferentes categorías, el seleccionador dijo lo siguiente: "Tenemos 15 meses de estar trabajando con las selecciones femeninas. Con la mayor tenemos nueve microciclos con la selección mayor y siete con la Sub20 y por el momento está todo bien conformado".

Uno de los puntos que tocó Acuña fue la preparación que ha tenido la escuadra nacional y como la liga local ha ayudado a fortalecer la selección desde que él se incorporó hace un año y medio.

“Anteriormente el fútbol femenino no se apoyaba como se hace hoy en día y eso es algo que tenemos que ir aprovechando. La liga femenina cada vez va tomando más importancia y esperamos que siga en ese camino porque eso fortalece a la selección”, expresó el técnico.

Acuña también mencionó que su propuesta de juego es ofensiva y que no cambiará su estrategia sin importar el rival que esté enfrente.

"Para mí perder 1-0 o 4-0 es lo mismo. Yo siempre busco la victoria y es la mentalidad que debemos tener en El Salvador. No con esto quiero decir que voy a jugar con tres atacantes. A mí me preguntan si le voy a jugar así a Estados Unidos, yo les digo si, sabemos que Estados Unidos es una potencia en el fútbol femenino pero no cambiaré mi forma de jugar solo por la jerarquía del rival", expresó el entrenador nacional.

Ya para finalizar, el estratega comentó acerca del ambiente que se vive en la selección en lo deportivo y extradeportivo y recalcó que se han mejorado algunas cosas.

"El ambiente en la selección femenina es muy sano. Se han corregido algunos problemas y en este momento es una gran familia y gracias a Dios no hemos tenido ningún inconveniente", explicó el entrenador.