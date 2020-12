La selección enfrenta a Estados Unidos en un amistoso "atípico"

El Salvador afrontará su segundo -y último- partido del año 2020 ante su similar de Estados Unidos en el Miami Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale, del estado de Florida con un plantel limitado de jugadores y sin preparación previa para enfrentar al segundo equipo mejor posicionado en la región de la CONCACAF.

Será la edición número 23 de los partidos entre Estados Unidos y El Salvador desde su primer encuentro en el año 1977, donde el combinado de Gregg Berhalter lidera la serie con 16 victorias, 5 empates y una derrota frente a los criollos.

El encuentro en la ciudad de Fort Lauderdale será el partido amistoso número nueve entre ambas representaciones.

Por otra parte, Estados Unidos buscará alargar a cinco las victorias consecutivas frente a El Salvador, donde desde el 2009, la Azul sólo registra derrotas frente a la selección de Las barras y las estrellas.

El Salvador parte con una total desventaja ante los norteamericanos debido a su poca o nula actividad durante el 2020 marcado por la pandemia por coronavirus. La Azul solo jugó un partido de “entrenamiento” ante Islandia el pasado 19 de febrero, en donde perdió por 0-1.

Posteriormente con la aparición del covid-19, los amistosos y oficiales programados para el resto del año fueron suspendidos. Todo lo contrario para la selección de Las barras y las estrellas, quienes jugaron tres veces antes de llegar al partido contra la selección centroamericana. Los de Gregg Berhalte ganaron dos encuentros, el 0-1 ante Costa Rica, el 6-2 ante Panamá y el 0-0 ante Gales.

Es por eso que con dos encuentros tras el parón deportivo por coronavirus, la selección norteamericana, que no lleva a sus estrellas que juegan en las mejores ligas de Europa, se perfila como favorita a llevarse el encuentro ante los cuscatlecos.

PROBLEMA DE VISAS

A lo largo de la semana previa al partido entre la azul y los norteamericanos, el entrenador de la representación de Carlos de los Cobos se vio envuelto en varios problemas para poder contar con jugadores que a su criterio podrían haber tenido minutos en este compromiso.

El estratega azteca reveló que no pudo llevar a varios jugadores que quería observar debido a que no tenían en regla sus Visas. Los integrantes del Chalatenango Miguel Lemus, Ezequiel Rivas, Jairo Henríquez y Henry Reyes, por ejemplo, no pudieron viajar por visa.

Debido al mismo problema, Carlos de los Cobos se vio obligado a dejar en el país al guardameta Benji Villalobos, pese a que en un primer momento fue incluido en la nómina oficial.

“No es solo encontrar jugadores que puedan de acuerdo a sus cualidades o el momento que están viviendo y el criterio de selección no solo depende de capacidades o de momentos futbolísticos y depende de quién tiene visa y quién no. Tendríamos que acudir a la lista muy reducida de jugadores que tienen visa”, dijo el entrenador en la entrevista radial.