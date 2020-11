¿La selección debía jugar en la fecha FIFA?

La selección nacional no jugará más. La FESFUT no logró amistosos para el equipo y la fecha FIFA, una oportunidad para volver al ritmo, no se concretó con ningún encuentro. En el programa analizamos la situación de la azul y blanco.

En programas pasados se criticó el querer realizar encuentros en el peor momento de la pandemia pero ahora, con más elementos a su favor, se desperdició la oportunidad de que el equipo mayor vuelva a jugar.

"Se ha hecho de manera tan improvisada que no podemos avanzar. La FESFUT si se contradice en anunciar al aficionado que el fútbol regresaba en noviembre con una gira en Europa", destacó Eugenio Calderón.

Pero, ¿Qué más pasó? Acá el programa completo: