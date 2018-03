La selección de Argentina teme perder a esta joya del Real Madrid

BUENOS AIRES. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, advirtió de que el juvenil argentinoFrancisco "Franchu" Feuillassier,mediocampistadel Real Madrid, podría elegir no jugaren el seleccionado albiceleste."No tuvimos la posibilidad de que (Feuillassier) vista la camiseta nacional y por ahí termina jugando en otra selección", dijo Tapia este miércoles por la noche a la señal deportiva TyC Sports."Franchu"Feuillassier, de 19 años, fue incluido por el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, en la lista de futbolistas disponibles para jugar la Liga de Campeones y también en el plantel que el 17 de septiembre venció 3-1a la Real Sociedad en la Liga española.El futbolista argentino es una de las joyas de la cantera "merengue", a la que se incorporó hace casi una década cuando viajó a Madrid desde Mar del Plata, su ciudad natal en Argentina,para visitar a su hermano.Allí lo vio su compatriota y ex futbolistadel Real Madrid Juan Esnaider, que lo invitó a participar de un entrenamiento.Su actuación aquella jornada provocó el interés deMichel González, quien estaba a cargo de la cantera del conjunto blanco y pidió su incorporación al club.El juvenil argentino debutó el 23 de julio pasado en un partido amistoso que el Real Madrid disputó, como parte de una gira por Estados Unidos, ante el Manchester United.Utilizóel dorsal 29 e ingresó en lugar del galés Gareth Bale para jugar el segundo tiempo del encuentro.Actualmente, "Franchu"juega en el Real Madrid Castilla, de la tercera división del fútbol español.La advertencia realizada por el presidente de la AFA estaría atada a la intención de que Feuillassier pueda ser convocado en poco tiempo a la selecciónargentina, tanto sea la Sub 20 como la mayor.De ese modo, la AFA lograríarepetir la historia que vivió en 2004con Lionel Messi, cuando de apuro organizó un partido amistoso en Buenos Aires ante Paraguay con el objetivo de que "La Pulga" vistiera la camiseta albiceleste y, así, dijera no a una posible convocatoria de España a su seleccionado.El presidente de la AFA, en tanto, expresó que uno de los proyectos que tiene es construir un centro de entrenamiento en Europa para seguir de cerca a los futbolistas nacionales.