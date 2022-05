La selección busca el pase a semis

La selección tendrá este miércoles el duelo directo por un boleto a las semifinales del Premundial en la categoría sub-17 y el próximo rival será Puerto Rico con el que las dirigidas por Erick Acuña quieren seguir aumentando sus registros.



En la ronda de octavos, las salvadoreñas vencieron a Cristobal y Nieves por 10 goles a cero, dejando claro la superioridad ofensiva con la que cuenta este equipo pero todavía no llega la ronda más complicada ante las potencias de la región.



Puerto Rico será un buen parámetro para luego soñar con una clasificación ante un rival que, de superar este escalón, podría medirse a México en la siguiente fase que dará el boleto directo a la Copa del Mundo.



Erick Acuña lleva meses trabajando con el grupo. Su trabajo con la selección mayor y sub-20 ha dejado buenas sensaciones y un crecimiento considerable en el proyecto del fútbol femenino.



El profesor Acuña hizo énfasis en que es un momento importante la que atraviesa la sub-17 y el fútbol femenino ya que tantas victorias consecutivas no se habían logrado y por ende hay buen ambiente y hasta celebración en la interna de la selección.



“Hay que respetar a los rivales que vengan, no se ha ganado nada todavía. Estamos acá para lograr un pase y lograr toda esa alegría para todo el pueblo. Las niñas están concentradas y muy enchufadas con lo que quieren", dijo el estratega salvadoreño.



Además recordó que "se han logrado cosas muy buenas y hay que celebrar cuando se gana porque veníamos perdiendo y hoy estamos ganando. Esto va para todos los que nos han estado apoyando siempre y para que el fútbol femenino siga teniendo más auge en El Salvador”, agregó el técnico nacional.



El segundo partido del día en el Estadio Olímpico Félix Sánchez será el de las salvadoreñas en la jornada de este miércoles. Puerto Rico superó a Panamá 2-0 en los octavos de final y tratará de mantener las cosas en marcha contra un equipo de El Salvador que ha estado intratable en sus rondas previas.



Las Cuscatlecas finalizaron con un récord de tres victorias consecutivas en la fase de grupos y continuaron ese impulso con una victoria por 10-0 contra San Cristóbal y Nieves en los octavos de final. Carolina Ayala y Karoline Velásquez, con cuatro goles cada una, son entre algunas de las jugadoras a seguir de cerca.



Mientras que Puerto Rico dio la sorpresa del torneo al vencer por 2-0 a Panamá, una de las aspirantes para estar entre las cuatro mejores del área. Se viene uno de los retos más importantes para las dirigidas por Acuña.